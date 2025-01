Războiul dintre Blake Lively și Justin Baldoni continuă. Acuzat de hărțuire sexuală, actorul ripostează: „Abuz strategic, manipulator”

Războiul dintre Blake Lively și Justin Baldoni e departe de a se încheia. Acuzat de hărțuire sexuală, actorul și producătorul american ripostează și dă în judecată New York Times pentru calomnie. Baldoni cere despăgubiri de 250 de milioane de dolari și acuză ziarul că a publicat un articol "plin de inexactităţi, denaturări şi omisiuni" care s-a bazat doar pe declarațiile foste sale colege de platou.

Regizorul şi producătorul Justin Baldoni ripostează după ce a fost acuzat de hărţuire sexuală de colega sa, actriţa Blake Lively, depunând marţi un proces de calomnie împotriva The New York Times, susţinând că ziarul a publicat un articol „plin de inexactităţi, denaturări şi omisiuni” care s-a bazat pe „naraţiunea interesată” a lui Lively, potrivit CNN.



Lively a depus o plângere la Departamentul pentru Drepturi Civile din California în decembrie, acuzându-l pe Baldoni de hărţuire sexuală şi represalii. În plângere, Lively a susţinut că, după ce şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la hărţuirea sexuală pe platoul de filmare al filmului lor, „It Ends With Us”, Baldoni şi echipa sa s-au răzbunat pe ea, aducând informaţii neplăcute în presă pentru a încerca să-i distrugă reputaţia profesională, scrie News.ro.

Plângerea lui Lively a fost relatată pentru prima dată în The New York Times, care a publicat în 21 decembrie un articol intitulat „«We Can Bury Anyone»: Inside a Hollywood Smear Machine”. Articolul de 4.000 de cuvinte conţinea plângerea Departamentului pentru Drepturi Civile, care de obicei rămâne confidenţială.

În urma articolului din The New York Times şi a plângerii depuse de Lively împotriva lui Baldoni, agenţia de talente WME, care îi reprezintă şi pe Lively şi pe soţul ei, Ryan Reynolds, a renunţat la acesta. Lively a primit rapid sprijin din partea SAG-AFTRA, sindicatul actorilor de la Hollywood, care a publicat o declaraţie în sprijinul ei. Sony, studioul din spatele filmului „It Ends With Us”, a emis, de asemenea, o declaraţie de susţinere a lui Lively.

Acum, Baldoni susţine că Lively a creat acuzaţii false de hărţuire sexuală pentru a putea prelua controlul asupra filmului, apoi a demarat o campanie de „remodelare a personalităţii sale publice” cu „acuzaţii obscene, de primă pagină” în The New York Times, pe cheltuiala lui Baldoni.

„Abuzul cinic al lui Lively de acuzaţiile de hărţuire sexuală pentru a afirma controlul unilateral asupra fiecărui aspect al producţiei a fost atât strategic, cât şi manipulator”, se arată în procesul lui Baldoni. „În acelaşi timp, imaginea sa publică a avut de suferit ca urmare a unei serii de gafe foarte mediatizate, pe care a încercat să le deturneze dând vina pe reclamanţi pentru interesul publicului faţă de slăbiciunile unei celebrităţi A-list. Aceasta nu este altceva decât o scuză. Faima este o sabie cu două tăişuri, dar tacticile lui Lively în acest caz sunt de neconceput”.

Documentele susţin că The New York Times nu şi-a respectat „integritatea jurnalistică” pentru a verifica acuzaţiile de hărţuire sexuală şi represalii ale lui Lively, menţionând că ziarul „s-a bazat aproape în întregime pe naraţiunea neverificată şi interesată a lui Lively, preluând-o aproape textual şi ignorând o abundenţă de dovezi care îi contraziceau afirmaţiile şi îi expuneau adevăratele motive”.

Un purtător de cuvânt al The New York Times a declarat pentru CNN că publicaţia intenţionează să se „apere viguros împotriva procesului”.

„Rolul unei organizaţii de ştiri independente este să urmărească faptele acolo unde acestea conduc”, a declarat marţi Danielle Rhoades Ha, purtător de cuvânt al Times, pentru CNN. „Povestea noastră a fost relatată meticulos şi responsabil. Ea s-a bazat pe o revizuire a mii de pagini de documente originale, inclusiv mesajele text şi e-mailurile pe care le cităm cu exactitate şi pe larg în articol. Până în prezent, Wayfarer Studios, dl Baldoni, ceilalţi subiecţi ai articolului şi reprezentanţii lor nu au indicat nicio eroare. Am publicat şi declaraţia lor completă ca răspuns la acuzaţiile din articol”.

Avocaţii lui Lively au declarat pentru CNN că „nimic din acest proces nu schimbă nimic” cu privire la afirmaţiile lui Lively.

În timp ce Lively a depus iniţial o plângere împotriva lui Baldoni şi a companiei sale de producţie Wayfarer la Departamentul pentru Drepturi Civile din California, avocaţii actriţei au depus marţi o plângere federală.

„Aşteptăm cu nerăbdare să abordăm fiecare dintre acuzaţiile Wayfarer în instanţă”, au declarat avocaţii lui Lively.

Plângerea de 87 de pagini, care acuză, de asemenea, Times de fraudă prin promisiune şi încălcarea unui contract implicit de fapt, oferă o dezminţire a naraţiunii prezentate în articolul de 4.000 de cuvinte care a zguduit Hollywood-ul şi a determinat WME să renunţe la clientul său Baldoni la câteva ore după publicare. Scris de Megan Twohey, Mike McIntire şi Julie Tate, articolul o prezintă pe Lively ca pe o actriţă care ar fi îndurat luni de hărţuire sexuală din partea lui Baldoni şi Heath şi care s-ar fi confruntat cu represalii sub forma unei campanii de defăimare pentru că şi-a exprimat îngrijorările. Dar, potrivit procesului, Lively a fost cea care s-a angajat într-o campanie de denigrare „strategică şi manipulatoare” şi a folosit „acuzaţii false de hărţuire sexuală pentru a exercita un control unilateral asupra fiecărui aspect al producţiei”.

Potrivit informaţiilor din documente, soţul lui Lively, actorul Ryan Reynolds, l-ar fi certat pe Baldoni într-o manieră agresivă în timpul unei întâlniri aprinse la penthouse-ul lor din Tribeca, New York, acuzându-l că a umilit-o pe soţia sa din cauza greutăţii. Procesul susţine că actorul a făcut, de asemenea, presiuni asupra agenţiei lui Baldoni, WME.

În cele din urmă, filmul a devenit un succes răsunător la box-office, câştigând 351 de milioane de dolari în întreaga lume, în ciuda unui buget de 25 de milioane de dolari. Perspectiva unei continuări a devenit din ce în ce mai puţin probabilă, având în vedere duşmănia dintre cei doi actori principali. Dar drama părea să se fi domolit până la sfârşitul lunii decembrie, când a apărut articolul din Times, scrie Variety.

Times i-a contactat pe reclamanţi pentru un răspuns oficial la ora 21:46, într-o vineri seară, chiar când agenţiile şi firmele de avocatură din oraş se închiseseră pentru vacanţa de sărbători. Times a declarat că va solicita răspunsuri la dosar 14 ore mai târziu. Articolul a fost publicat cu aproximativ două ore mai devreme de termenul limită.

Editor : A.P.