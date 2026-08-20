Shakira și Christina Aguilera nu mai cântă la Abu Dhabi. Două festivaluri au fost anulate pe fondul războiului

Organizatorii a două festivaluri din Abu Dhabi, unde urmau să cânte vedeta columbiană Shakira și vedeta americană Christina Aguilera, au anunțat anularea pe fondul războiului în desfășurare din Orientul Mijlociu.

Emiratele Arabe Unite rămân principala țintă a represaliilor Teheranului de la începutul ofensivei americano-israeliane împotriva Iranului la sfârșitul lunii februarie, a transmis AFP preluată de Agerpres.

Statul din Golf susține că a fost vizat de peste 3.000 de rachete și drone, care au lovit unele elemente de infrastructură, deși majoritatea au fost interceptate, conform AFP.

Organizatorii festivalului Offlimits, unde Shakira urma să cânte pe 21 noiembrie, au anunțat marți anularea acestuia prin intermediul unui comunicat și au promis rambursarea biletelor.

„Sperăm să reorganizăm Offlimits în 2027”, au scris aceștia, fără a specifica motivul anulării ediției din 2026.

Ticketmaster, platforma care a vândut bilete pentru concertul Christinei Aguilera din 25 septembrie, a anunțat, de asemenea, anularea acestuia, fără a stabili o nouă dată, conform relatărilor din presa locală.

Ambele evenimente fuseseră deja amânate din cauza impactului războiului asupra situației de securitate și a traficului aerian.

Festivalul Offlimits urma inițial să aibă loc la Abu Dhabi pe 4 aprilie, în timp ce concertul Christinei Aguilera urma să aibă loc pe 24 aprilie.

Editor : Ana Petrescu