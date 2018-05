Spotify a anunțat că retrage din listele sale cântecele lui R. Kelly

Spotify a anunţat joi că va retrage din playlist-ul său cântecele artistului american R. Kelly, la 10 zile după un apel public iniţiat de mişcarea Time's Up, ale cărei reprezentante au cerut industriei muzicale să înceteze orice colaborare cu interpretul R&B, acuzat de abuzuri sexuale de mai mulţi ani, informează AFP citat de Agerpres.

Foto: Gulliver/Getty Images

Acesta este primul caz în care se aplică noua Cartă a companiei Spotify, care îşi rezervă de acum înainte posibilitatea de a modifica expunerea unui artist pe platforma sa în funcţie de criterii care nu au legătură cu muzica acestuia.



"Atunci când un artist sau un creator face un lucru deosebit de nociv sau vicios (de exemplu, violenţe asupra copiilor sau violenţe sexuale), acest fapt poate schimba maniera în care noi lucrăm cu el sau maniera în care îl susţinem", au explicat în această Cartă reprezentanţii platformei suedeze de streaming audio.



Reprezentanţii Spotify afirmă că nu cenzurează conţinuturi "din cauza comportamentului unui artist sau al unui creator". "Însă noi dorim ca deciziile noastre editoriale - ceea ce noi alegem să programăm - să reflecte valorile noastre".



În mod concret, utilizatorii versiunii gratuite a Spotify şi abonaţii serviciului cu plată al platformei vor putea în continuare să aibă acces la piesele lui R. Kelly. Însă cântecele nu vor mai apărea în playlist-urile generate de platforma suedeză şi nici în propunerile adresate de Spotify utilizatorilor pe baza unor algoritmi.



R. Kelly, al cărui nume real este Robert Sylvester Kelly, este acuzat de mai mulţi ani de comiterea unor abuzuri sexuale, însă nu a fost niciodată condamnat.



Artistul american, în vârstă de 51 de ani, interpretul cunoscutei piese "I believe I can fly", a fost acuzat de pornografie infantilă în 2002, însă a fost în cele din urmă achitat în 2008.



Potrivit unei anchete publicate în iulie 2017 de site-ul Buzzfeed, cântăreţul a fost acuzat şi de faptul că sechestrase mai multe sclave sexuale în reşedinţele sale din Chicago şi Atlanta. Acuzaţiile publicate de Buzzfeed, dezminţite de cântăreţ, nu au dus la punerea acestuia sub acuzare.



O plângere a fost depusă recent împotriva lui R. Kelly la Poliţia din Dallas de o femeie care afirmă că artistul a infectat-o cu o boală cu transmitere sexuală, fără să o prevină că era purtător al acelui virus. O anchetă a fost demarată în luna aprilie.



La sfârşitul lunii aprilie, mişcarea Time's Up a cerut autorităţilor americane să demareze "anchete corespunzătoare" pentru toate acuzaţiile formulate împotriva acestui cântăreţ R&B.



Time's Up, o mişcare apărută în urma scandalului Weinstein, a cerut reprezentanţilor industriei muzicale să întrerupă orice legătură cu artistul.