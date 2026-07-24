Mesajul Ursulei von der Leyen după doborârea primei drone deasupra României: „Felicit Armata pentru reacția rapidă și eficientă”

Ursula von der Leyen a felicitat Armata Română pentru reacția „rapidă și eficientă” în doborârea dronei. Președinta Comisiei Europene a subliniat că o prioritate absolută este consolidarea apărării și a capacității de descurajare de-a lungul frontierei de est.

„Spațiul aerian european a fost încă o dată încălcat de o incursiune a unei drone. Felicit Armata Română pentru reacția sa rapidă și eficientă, care a asigurat securitatea noastră comună.

Consolidarea apărării și a capacității de descurajare de-a lungul frontierei noastre de est rămâne o prioritate absolută”, a scris pe X Ursula von der Leyen.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Președintele Nicușor Dan a anunțat, vineri, că o dronă care pătrunsese în spațiul aerian al României a fost doborâtă vineri dimineață de un pilot român aflat la bordul unui avion de luptă F-16. Incidentul a avut în apropierea localității Padina, județul Buzău, a anunțat Ministerul Apărării Naționale.

Șeful Armatei, generalul Vlad Gheorghiță, a dat detalii în timpul conferinței de presă de vineri despre echipajul avionului F-16 care a doborât în premieră o dronă intrată în spațiul aerian al României. Potrivit acestuia, este vorba de doi tineri care au grade de căpitan și sublocotenent.

Citește și:

Ministerul Apărării: Și avioanele Eurofither Typhoon au tras asupra dronei, dar au ratat ţinta

„Erau panicați, unii plângeau”. Localnicii din zona Padina povestesc ce au văzut și auzit când a fost doborâtă drona

MApN a oferit explicații despre drona care a fost doborâtă în România de un avion F-16. Ce tip de aparat era

Editor : A.M.G.