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Mesajul Ursulei von der Leyen după doborârea primei drone deasupra României: „Felicit Armata pentru reacția rapidă și eficientă”

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President of the European Commission Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen. Sursa foto: Profimedia Images
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Ursula von der Leyen a felicitat Armata Română pentru reacția „rapidă și eficientă” în doborârea dronei. Președinta Comisiei Europene a subliniat că o prioritate absolută este consolidarea apărării și a capacității de descurajare de-a lungul frontierei de est.

„Spațiul aerian european a fost încă o dată încălcat de o incursiune a unei drone. Felicit Armata Română pentru reacția sa rapidă și eficientă, care a asigurat securitatea noastră comună.

Consolidarea apărării și a capacității de descurajare de-a lungul frontierei noastre de est rămâne o prioritate absolută”, a scris pe X Ursula von der Leyen.

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Președintele Nicușor Dan a anunțat, vineri, că o dronă care pătrunsese în spațiul aerian al României a fost doborâtă vineri dimineață de un pilot român aflat la bordul unui avion de luptă F-16. Incidentul a avut în apropierea localității Padina, județul Buzău, a anunțat Ministerul Apărării Naționale.

Șeful Armatei, generalul Vlad Gheorghiță, a dat detalii în timpul conferinței de presă de vineri despre echipajul avionului F-16 care a doborât în premieră o dronă intrată în spațiul aerian al României. Potrivit acestuia, este vorba de doi tineri care au grade de căpitan și sublocotenent.

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Editor : A.M.G.

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