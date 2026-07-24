„Americanii caută o cale de ieșire”. SUA și Regatul Unit plănuiesc o conferință internațională privind Strâmtoarea Ormuz (Axios)

Statele Unite și Regatul Unit intenționează să organizeze săptămâna viitoare, la Londra, o reuniune la nivel înalt care se va concentra asupra unei posibile coaliții internaționale menite să protejeze transportul maritim în Strâmtoarea Ormuz, au declarat pentru Axios doi diplomați europeni și alte două surse bine informate.

Redeschiderea strâmtorii pentru transportul maritim comercial reprezintă un element-cheie al oricărei strategii de ieșire a Statelor Unite din războiul cu Iranul, precum și al eforturilor de stabilizare a piețelor energetice mondiale.

Data este încă în discuție și nu a fost încă stabilită. Evenimentul ar putea reuni miniștrii apărării și înalții comandanți militari din țările occidentale și din țările din regiune, au declarat diplomații europeni.

Secretarul Apărării Pete Hegseth și șeful Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, ar putea participa la eveniment. Casa Albă și Pentagonul nu au răspuns imediat la solicitarea de comentarii. Ambasada britanică din Washington a refuzat să comenteze.

De când Iranul a început să atace nave în Strâmtoarea Ormuz, în urmă cu două săptămâni, Statele Unite au lansat atacuri zilnice împotriva unor ținte militare iraniene de-a lungul coastei sudice a țării.

În ultimele patru zile, nu s-au înregistrat atacuri iraniene împotriva navelor comerciale. Unii oficiali americani din domeniul apărării afirmă că motivul este reprezentat de faptul că puterea militară a Iranului din zona strâmtorii a fost practic eliminată ca urmare a atacurilor americane.

Alți oficiali afirmă că Iranul este în continuare capabil să atace nave din zonă.

Miercuri, președintele american Donald Trump a amenințat că va bombarda poduri și centrale electrice, inclusiv în Teheran, în cazul în care Iranul va ataca și alte nave în strâmtoare. Iranul a răspuns amenințând infrastructura țărilor din Golf aliate cu SUA.

Escaladarea tensiunilor în Strâmtoarea Ormuz a început după ce negocierile dintre Oman, Iran și Qatar privind un nou acord în această zonă s-au încheiat fără rezultate.

La scurt timp după aceea, ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, s-a întors la Teheran pentru consultări, iar Garda Revoluționară Islamică a început să tragă asupra navelor din calea navigabilă.

Vineri, o delegație din Oman a sosit la Teheran pentru a relua discuțiile privind mecanismul de redeschidere a strâmtorii.

Statele Unite doresc să se bazeze pe discuțiile pe care Regatul Unit și Franța le-au purtat în ultimele luni cu mai multe țări cu privire la o potențială coaliție internațională pentru Strâmtoarea Ormuz, au afirmat sursele.

Una dintre condițiile esențiale impuse de multe țări este încetarea luptelor în strâmtoare, astfel încât situația de pe teren să fie suficient de sigură pentru desfășurarea unei misiuni maritime internaționale.

Sursele au afirmat că Statele Unite doresc ca aliații săi să trimită în regiune mijloace precum nave de deminare, nave militare și drone, pentru a contribui la asigurarea securității rutelor maritime.

„Americanii caută o cale de ieșire și vor ajutorul nostru”, a declarat diplomatul european.

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Editor : A.M.G.