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Documentul pe care însoțitorii minorilor nu mai trebuie să îl prezinte la ieșirea din țară. Precizările Poliției de Frontieră

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Cazier judiciar pentru călătorii. Foto Getty Images
Cazier judiciar pentru călătorii. Foto Getty Images
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Din articol
Cum se face verificarea la frontieră Ce se schimbă și ce rămâne obligatoriu Recomandările Poliției de Frontieră pentru părinți și însoțitori

Adulții care însoțesc minori în străinătate nu mai sunt obligați să prezinte certificatul de cazier judiciar în format fizic. Polițiștii de frontieră verifică informațiile electronic în timpul controlului, ceea ce simplifică formalitățile și reduce numărul actelor necesare înainte de plecare. Celelalte cerințe legale privind ieșirea din țară a copiilor rămân neschimbate.

Cetățenia Uniunii Europene îi conferă fiecărui cetățean al Uniunii dreptul la liberă circulație, sub rezerva anumitor limitări și condiții.

Cum se face verificarea la frontieră

În locul certificatului prezentat pe hârtie, polițiștii de frontieră verifică electronic informațiile necesare în sistemele informatice utilizate în activitatea de control. Procedura se aplică tuturor persoanelor majore care însoțesc un minor în străinătate, indiferent dacă este vorba despre bunici, rude, cadre didactice, antrenori sau alte persoane desemnate legal să călătorească împreună cu copilul.

Prin această măsură, autoritățile urmăresc reducerea birocrației și simplificarea formalităților la trecerea frontierei, fără a diminua verificările efectuate pentru respectarea condițiilor prevăzute de lege.

Ce se schimbă și ce rămâne obligatoriu

Potrivit Poliției de Frontieră, această formalitate privește exclusiv modalitatea de verificare a cazierului judiciar. Certificatul nu mai trebuie prezentat în format fizic, însă toate celelalte condiții privind ieșirea din țară a minorilor rămân în vigoare.

În funcție de situație, la controlul de frontieră pot fi solicitate documentul individual de călătorie al minorului, declarația autentificată prin care părinții își exprimă acordul pentru deplasare, hotărârile judecătorești privind exercitarea autorității părintești sau alte documente prevăzute de legislația în vigoare.

Important: Eliminarea certificatului de cazier pe suport de hârtie nu modifică regulile privind ieșirea din România a cetățenilor români minori și nici obligațiile persoanelor care îi însoțesc. Simplificarea îi vizează pe toți adulții care însoțesc minori în călătoriile în străinătate și care, potrivit legislației, sunt supuși verificărilor efectuate de Poliția de Frontieră.

Recomandările Poliției de Frontieră pentru părinți și însoțitori

Poliția de Frontieră recomandă părinților și persoanelor care însoțesc minori să verifice din timp toate condițiile aplicabile deplasării, atât pe cele prevăzute de legislația română, cât și pe cele impuse de statul de destinație.

Deși certificatul de cazier judiciar nu mai trebuie prezentat în format fizic, celelalte documente prevăzute de lege rămân obligatorii atunci când situația o impune. Lipsa acestora poate conduce la imposibilitatea ieșirii din țară a minorului. Autoritățile recomandă, totodată, verificarea condițiilor stabilite de operatorul de transport, deoarece companiile aeriene, feroviare sau rutiere pot aplica propriile reguli privind deplasarea copiilor în străinătate.

Noua carte de identitate poate fi folosită la ieșirea din țară

Cartea de identitate și cartea electronică de identitate valabile sunt documente de călătorie care permit cetățenilor români să călătorească în statele membre ale Uniunii Europene și în alte țări care recunosc aceste acte pentru trecerea frontierei. În cazul cărților de identitate emise după noile standarde europene, acestea pot fi utilizate pentru exercitarea dreptului la liberă circulație în condițiile prevăzute de legislația națională și europeană.

Potrivit Regulamentului (UE) 2019/1157, cărțile de identitate care nu respectă standardele Organizației Aviației Civile Internaționale (ICAO) vor înceta să mai fie valabile ca documente de călătorie la data expirării înscrise pe act sau cel târziu la 3 august 2031, dacă această dată intervine mai devreme.

Cartea de identitate simplă (CIS) nu are funcția de document de călătorie și nu poate fi utilizată pentru deplasările în statele membre ale Uniunii Europene. Ea este destinată exclusiv identificării persoanei și dovedirii domiciliului.

Editor : C.S.

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