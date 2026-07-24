Live TV

Peskov l-a făcut „nazist” pe noul șef al armatei ucrainene: „Operațiunea militară are ca scop încetarea războiului declanșat de Kiev”

Data publicării:
Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov.
Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, l-a numit pe noul comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Mîhailo Drapatîi, „nazist” într-un interviu acordat propagandistului Pavel Zarubin, comentând declarațiile acestuia de acum trei ani cu privire la locuitorii din Donbasul ocupat, relatează The Moscow Times.

„Sunt afirmații îngrozitoare. Acest lucru arată, în primul rând, că este un nazist”, a declarat Peskov. El a adăugat că Drapatîi și „cei ca el” nu vor permite Kievului să ajungă la o soluționare pașnică, iar comandantul-șef „va răspunde, într-un fel sau altul, pentru cuvintele sale”.

În opinia lui Peskov, declarațiile lui Drapatîi confirmă faptul că locuitorii din Donbas „au luat decizia corectă de a părăsi Ucraina” și, de asemenea, justifică decizia lui Vladimir Putin de a lansa o invazie pe scară largă.

În același context, el a reiterat teza conform căreia Ucraina poartă responsabilitatea pentru războiul declanșat de Rusia. „Și cu toții am ajuns la concluzia corectă că operațiunea militară specială are ca scop încetarea războiului declanșat de regimul de la Kiev”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Pe 21 iulie, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat numirea lui Drapatîi în funcția de comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei. Imediat după aceea, mass-media de stat din Rusia a început să difuzeze intens fragmente dintr-un interviu acordat de acesta, cu trei ani în urmă, proiectului ucrainean Ukrainer W.

În acesta, Mîhailo Drapatîi afirma, în special: „Locuitorii regiunilor Donețk și Lugansk sunt, din păcate, de-a lungul întregii istorii a existenței lor, în principal strămutați și elemente criminale, de aceea acolo se găsesc astfel de oameni iresponsabili. <…> Ei nu vor să muncească, vor să profite de pe urma altora și nu le pasă în ce țară trăiesc”. Actualul șef al armatei ucrainene a exprimat, de asemenea, opinia că situația poate fi schimbată „lucrând cu populația în chestiuni legate de statalitate și formarea identității naționale”, explicându-le oamenilor „că sunt ucraineni, și nu, scuzați-mă, un reziduu al Uniunii Sovietice”.

Citește și:

Misiune dură pentru Mîhailo Drapatîi. Noul șef al armatei ucrainene moștenește un război dificil și o serie de reforme urgente

Vladimir Putin ar putea plăti un preț personal pentru eșecul din Ucraina. Când a fost liderul rus cel mai aproape de a pierde puterea

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nava GPL marea neagra
1
Băsescu cere măsuri urgente după atacul asupra navei cu 4.000 de tone de GPL...
putin
2
Putin recunoaște, într-un rar moment de sinceritate, că economia Rusiei e pe butuci...
Nou născut în incubator, imagine ilustrativă.
3
„Lista rușinii și a disperării” de la „Marie Curie”. Medicul Cîrstoveanu: 150 de copii au...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Bolojan a fost întrebat de întâlnirea Ciolacu-Arsene din Italia. Răspunsul premierului...
aeronava f-16
5
Dronă doborâtă în premieră deasupra României: primele fragmente au fost recuperate. Ce au...
Comunicat oficial dat de FIFA, după ce 23 de milioane de oameni au cerut excluderea definitivă a Argentinei de la Cupa Mondială
Digi Sport
Comunicat oficial dat de FIFA, după ce 23 de milioane de oameni au cerut excluderea definitivă a Argentinei de la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
zelenski trump
Inițiativă diplomatică după luni de impas: Ucraina și SUA lucrează cot la cot la noi propuneri de pace care să aducă Rusia la negocieri
Mihailo Fedorov.
Criza politică din Ucraina se adânceşte. Mihailo Fedorov refuză orice altă funcție oferită de Volodimir Zelenski
atac ucraina - Buk-M3
Momentul în care o dronă ucraineană lovește un sistem rusesc de 50 de milioane de $: „Nu se așteptau la o astfel de primire «caldă»”
Russia Ukraine War
Misiunea lui Mîhailo Drapatîi: un mandat pentru schimbare și o încercare monumentală pentru noul șef al armatei ucrainene
explozii in ucraina
„Mulți băieți și-au pierdut mințile”. Povestea soldatului ucrainean care a supraviețuit un an într-un adăpost săpat sub linia frontului
Recomandările redacţiei
dorin toma
Ce ar fi putut urmări Rusia prin trimiterea „intenționată” a dronei...
FED INVITAT CIRSTOVEANU 240726_26121
Criza de la „Marie Curie”. Medicul Cîrstoveanu: „Vor mai muri copii”...
avion f-16
Mesajul NATO despre drona doborâtă în România. Alianța transmite că o...
Viorel scripcariu a o sedinta
Reacția rectorului UMF Iaşi, după discursul critic al unei absolvente...
Ultimele știri
Franța denunță o „primă încălcare” a acordului Mercosur de către Brazilia. Ce produs a interzis statul sud-american
„Americanii caută o cale de ieșire”. SUA și Regatul Unit plănuiesc o conferință internațională privind Strâmtoarea Ormuz (Axios)
Trump avertizează China şi Rusia să nu se amestece în războiul Statelor Unite cu Iranul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Andreea Ibacka, după divorțul de Cabral: „Un an care a venit cu foarte multe greutăți. Da, mi-am permis să...
Cancan
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani: 'Pentru mine, la doar 18...
Fanatik.ro
Cum a reușit Donald Trump să anuleze cantonamentul unei echipe din Premier League. Lovitură înainte de...
editiadedimineata.ro
Ce înseamnă atacul cibernetic al modelului OpenAI pentru securitatea din domeniul AI
Fanatik.ro
Andrei Rațiu, dorit de bogații Angliei! Două cluburi din Premier League îl vor neapărat
Adevărul
Șeful Ryanair neagă faptul că un bărbat ar fi fost aspirat pe geamul spart al unui avion: „Aceste afirmații...
Playtech
Cât costă racheta cu care a fost doborâtă drona ajunsă deasupra României. Modul în care funcționează AIM-9X...
fum incendiu de padure spania
Incendii devastatoare în Spania și Franța. Zeci de mii de oameni au fost evacuați din calea flăcărilor
Digi Sport
Lovitură de proporții! Așteptat la FCSB, Denis Drăguș a ales
Pro FM
Mama lui Amy Winehouse, la 15 ani de la moartea artistei: „A fost victima propriului succes, alcoolul îi...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Johnny Depp, de nerecunoscut la Comic-Con. Transformarea spectaculoasă a actorului i-a lăsat fără cuvinte pe...
Adevarul
Un bărbat din Japonia a stat supărat pe soția sa timp de 20 de ani. Ce explicație a avut
Newsweek
Pensie minimă de 1.281 lei după 25 ani munciți. Aceiași bani lua dacă lucra 15 ani. De ce aceste inechități?
Digi FM
Dan Negru dezvăluie cine ar fi fost, de fapt, cel mai bogat sportiv din istorie: „Banii lui Ronaldo, Messi…...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Imagini rare din România. O pisică sălbatică și cei patru pui ai săi, surprinși într-un parc național
Film Now
Mama actorului Ben Affleck a murit la 83 de ani. Cea mai mare dorință a ei după ce a aflat că mai are doar...
UTV
Andreea Ibacka a vorbit despre anul dificil prin care a trecut după divorțul de Cabral. „Mi-am permis să...