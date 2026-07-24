Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, l-a numit pe noul comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Mîhailo Drapatîi, „nazist” într-un interviu acordat propagandistului Pavel Zarubin, comentând declarațiile acestuia de acum trei ani cu privire la locuitorii din Donbasul ocupat, relatează The Moscow Times.

„Sunt afirmații îngrozitoare. Acest lucru arată, în primul rând, că este un nazist”, a declarat Peskov. El a adăugat că Drapatîi și „cei ca el” nu vor permite Kievului să ajungă la o soluționare pașnică, iar comandantul-șef „va răspunde, într-un fel sau altul, pentru cuvintele sale”.

În opinia lui Peskov, declarațiile lui Drapatîi confirmă faptul că locuitorii din Donbas „au luat decizia corectă de a părăsi Ucraina” și, de asemenea, justifică decizia lui Vladimir Putin de a lansa o invazie pe scară largă.

În același context, el a reiterat teza conform căreia Ucraina poartă responsabilitatea pentru războiul declanșat de Rusia. „Și cu toții am ajuns la concluzia corectă că operațiunea militară specială are ca scop încetarea războiului declanșat de regimul de la Kiev”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Pe 21 iulie, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat numirea lui Drapatîi în funcția de comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei. Imediat după aceea, mass-media de stat din Rusia a început să difuzeze intens fragmente dintr-un interviu acordat de acesta, cu trei ani în urmă, proiectului ucrainean Ukrainer W.

În acesta, Mîhailo Drapatîi afirma, în special: „Locuitorii regiunilor Donețk și Lugansk sunt, din păcate, de-a lungul întregii istorii a existenței lor, în principal strămutați și elemente criminale, de aceea acolo se găsesc astfel de oameni iresponsabili. <…> Ei nu vor să muncească, vor să profite de pe urma altora și nu le pasă în ce țară trăiesc”. Actualul șef al armatei ucrainene a exprimat, de asemenea, opinia că situația poate fi schimbată „lucrând cu populația în chestiuni legate de statalitate și formarea identității naționale”, explicându-le oamenilor „că sunt ucraineni, și nu, scuzați-mă, un reziduu al Uniunii Sovietice”.

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Editor : A.M.G.