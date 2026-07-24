Şeful Statului Major al Apărării, Gheorghiţă Vlad, consideră că situaţia de securitate a României va fi în continuare critică şi a adăugat că trebuie găsite resursele necesare pentru gestionarea ei, cu oamenii și dotările actuale ale țării. Gheorghiţă Vlad nu crede însă că România poate deveni o ţintă directă a Federaţiei Ruse.

„Situaţia de securitate a României va fi în continuare una destul de critică. Nu vreau să dau veşti bune că vine NATO să ne apere sau că situaţia de securitate este excepţională. Nu. Va continua să fie destul de critică şi va trebui să găsim resursele necesare să o gestionăm cu oamenii pe care îi avem, cu nivelul de pregătire, cu dotarea pe care o avem şi cu toate capacităţile. Pentru că, dacă vorbim de siguranţă şi apărare naţională, nu vorbim numai despre instrumentul militar, vorbim de toate celelalte instrumente de putere ale statului român”, a afirmat Gheorghiţă Vlad.

El a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă, cât de pregătită este România dacă se vor intensifica aceste situaţii.

„Partea frumoasă este că suntem într-o alianţă, cea mai puternică alianţă. Nu vreau să spun că NATO vine să ne apere, cum m-am exprimat puţin mai devreme, pentru că noi suntem NATO. Ăsta este şi motivul pentru care avem un mix de capabilităţi din mai multe ţări partenere aici, în România. Avem un sistem de supraveghere, din punctul meu de vedere cel mai performant din lume, pentru că share-uim posibilităţi de detectare din mai multe surse ale mai multor parteneri. Putem şi avem capacitatea să combatem toate aceste ameninţări la adresa flancului estic al Alianţei. Dar pentru că vorbim de un război, întotdeauna vor fi şi riscuri. Vor fi şi lucruri care sau evenimente care nu vor fi gestionate la modul în care ne dorim. Amploarea acestor evenimente şi desfăşurarea lor pe o zonă foarte restrânsă induce şi un risc de securitate destul de mare”, a explicat șeful Armatei.

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El consideră că modul în care are loc războiul din Ucraina trădează şi un fel de frustare din partea Rusiei.

„Modul în care se desfăşoară războiul în Ucraina trădează şi un gen de frustrare din partea Rusiei, pentru că s-a lansat într-o operaţie specială de mai bine de cinci ani, o operaţie care durează mai mult decât Al Doilea Război Mondial. Gândiţi-vă că Rusia a plătit şi plăteşte foarte multe vieţi. Gândiţi-vă că economia rusă este afectată. Luaţi în calcul numai sancţiunile care au fost aplicate la nivel mondial. Uitaţi-vă că Rusia plăteşte foarte mult din cauza exportului limitat de resurse, de gaze şi de petrol. Rusia este afectată şi Rusia va încerca, pe cât posibil, să încheie acest conflict cât mai curând în favoarea ei”, a transmis şeful Statului Major al Apărării.

Generalul nu crede că Rusia va renunţa la scopurile iniţiale ale declanşării războiului din Ucraina.

„Să nu credeţi că Rusia va abdica de la scopurile iniţiale ale războiului. Nu. Va merge până la capăt şi eu am convingerea că preşedintele Federaţiei Rusiei este în măsură să aplice toate instrumentele de putere astfel încât să îşi atingă scopurile”, a subliniat Gheorghiţă Vlad.

Întrebat dacă România ar putea deveni o ţintă directă pentru Federaţia Rusă, şeful Statului Major al Apărării a răspuns: „O ţintă directă mi-e greu să cred. Pentru că nu te pui cu cea mai puternică alianţă. Nu cred că există vreun competitor militar sau strategic în măsură să facă o acţiune deliberată unui stat membru NATO acum. Că vor fi la limită, că vor fi acţiuni hibride în spaţiul cibernetic, cu acţiuni care să fie departe de o atribuire directă faţă de cel care o produce, da, este posibil şi se vor întâmpla”, a mai afirmat generalul Gheorghiță Vlad.

Editor : Ș.R.