Detalii despre echipajul de pe F-16 care a doborât drona. Șeful Armatei: „Mi-aș dori să am în toată flota aeriană oameni ca ei”

Șeful Armatei, generalul Vlad Gheorghiță, a dat detalii în timpul conferinței de presă de vineri despre echipajul avionului F-16 care a doborât în premieră o dronă intrată în spațiul aerian al României. Potrivit acestuia, este vorba de doi tineri care au grade de căpitan și sublocotenent.

„Mi-aș dori să am în toată flota aeriană oameni ca ei. Cel care a angajat drona e căpitan. Cel care l-a asistat în angajarea dronei este locotenent. Doi oameni care nu au mai mult de 28 de ani. Doi oameni tineri care și-au făcut datoria și care au dovedit că Școala de Pilotaj și Aviația Română sunt la nivel superior. NATO a fost în patru situații de acest gen de la începutul războiului, dintre care două au fost rezolvate cu piloți români”, a declarat generalul Vlad Gheorghiță, în timpul conferinței de presă de vineri.

În același timp, este important de precizat că militarii care au dirijat interceptarea dronei sunt la rândul lor tineri, cu grad de sublocotenent și locotenent.

Șeful Armatei a mai fost întrebat dacă se va pune în discuție decorarea pilotului care a doborât drona intrată în spațiul aerian al României.

„Eu îmi doresc să fie decorat cu Ordin Național, dacă este posibil. Din ceea ce mă privește, dacă nu se întâmplă la nivel național, lucrez eu. Nu este o chestiune de complezență, pentru că am reușit să stingem niște frustrări pe care Armata Română le-a acumulat. Nu s-a pus niciodată problema că Armata Română nu își facă datoria. Astăzi am reușit să lucrăm ca la carte”, a punctat generalul.

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Editor : M.G.