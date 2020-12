Aglomerație la Pașapoarte. Românii se pregătesc să plece în vacanță în destinațiile exotice rămase deschise

Românii vor să evadeze de sărbători, în locuri în care călătoriile nu sunt interzise din cauza pandemiei de coronavirus. Iar la serviciile de paşapoarte din ţară se lucrează aproape la fel de mult ca în anii trecuţi, când lumea nu era ameninţată de pandemie. Zilnic sunt eliberate mii de acte de călătorie.

În fiecare zi, la Serviciul de pașapoarte București se depun 500 de cereri. Cei mai mulți cer paşapoarte electronice, care le permit să călătorească oriunde în lume.

-În ianuarie, sper, dacă se poate.

-Unde?

-În Dubai.

-Ce fel de pașaport?

-Pe 10 ani.

*

-Chiar nu știu dacă o să se poată merge, dacă nu, mai aștept, dar să îl am făcut.

*

-Unde plecați? Sper să reușesc să plec în Egipt.

-Ce perioadă?

-27 decembrie.

-În ciuda restricțiilor, a pandemiei?

-Cred că e mai sigur acolo. Noi mergem într un resort și cred că este ok.

Cosmin Marinof, directorul unei agenții de turism: Am fost surprinși, tot ce înseamnă plecări de Crăciun, Revelion și vacanța de iarnă din ianuarie, toate plecările sunt deja pline. Operăm Maldive, Egipt, Ugada, Dubai, Zanzibar, toate aceste destinații deschise turismului și care asigură măsurile anti-COVID sunt deja pline.

Agenţiile de turism spun că interesul românilor pentru vacanţe este mult mai mare faţă de lunile anterioare. Au fost suplimenteze zborurile spre unele destinaţii pentru a putea face faţă solicitărilor.

Cosmin Marinof: În Maldive am planificat un singur zbor și am ajuns la trei zboruri, ceea ce este mult mai mult decât un an normal, asta se datorează și faptului că nu sunt foarte multe destinații deschsie și atunci se duc în destinațiile deschise. Maldive, în special, este o destinație care asigura distanțarea socială din plin.

Un sejur de şapte zile în Egipt pornește de la 550 de euro, iar preţul se dublează pentru celelalte destinaţii exotice. La aceste tarife se adaugă preţul testului PCR, obligatoriu înainte de îmbarcare.

Nu toţi cei care solicită acte de călătorie pleacă în vacanţe. Un sfert dintre solicitanţi au deja domiciliul în străinătate sau vor să se mute acolo definitiv.

-Pentru mine și pentru copii. Nu plecăm, doar ne gândim. Pentru muncă vrem să plecăm puțin din România și dacă se va schimba, o să revenim.

*

-Unde plecați, în Germania? Plecați cu serviciul?

-Lucrez de 3 ani jumate acolo și am venit să îmi iau copiii, să le ofer o viață mai bună.

Petre Claudiu Porojan, directorul Serviciului Paşapoarte Bucureşti: În această perioadă, termenul de soluționare a fost redus de la 10 zile lucrătoare la 5 zile. Cetățenii pot verifica, pot fi disponibile chiar începând cu a doua zi.

Tariful unui paşaport electronic este de 250 de lei. Pentru persoanele care au împlinit 18 ani, termenul de valabilitate a fost ridicat la 10 ani.

