Reacția șefului FBI, Kash Patel, după ce o publicație a dezvăluit că ar consuma alcool în exces: „Pregătiți carnetul de cecuri”

Kash Patel, directorul FBI, a respins acuzațiile potrivit cărora ar consuma alcool în exces și ar fi fost de negăsit în timpul mandatului său, amenințând că va da în judecată publicația The Atlantic, care a făcut dezvăluirile pe baza mărturiilor a peste 20 de actuali și foști oficiali.

Directorul FBI, Kash Patel, a amenințat că va da în judecată The Atlantic pentru articolul publicat vineri, care detaliază presupusul său consum excesiv de alcool și faptul că membrii echipei sale de securitate au avut în mai multe rânduri dificultăți în a-l trezi.

Publicația mai susține că Patel se teme că ar putea fi demis în curând, potrivit unor actuali și foști oficiali guvernamentali. Patel a declarat pentru The Atlantic: „Publicați-l, este complet fals, ne vedem în instanță – pregătiți-vă carnetul de cecuri.”

Acuzațiile, atribuite a 20 de actuali și foști oficiali, sunt doar cele mai recente incidente care ridică semne de întrebare cu privire la profesionalismul lui Patel și capacitatea sa de a conduce principala agenție federală de aplicare a legii și informații din SUA.

Alte critici care i se aduc lui Kash Patel:

a anunțat prematur pe rețelele sociale că FBI a identificat suspecți în cazul uciderii lui Charlie Kirk și într-un atac armat la Universitatea Brown;

a folosit un avion guvernamental pentru a-și vedea iubita cântând imnul național la un meci de wrestling;

a zburat la Milano cu un avion al FBI pentru a urmări finala echipei masculine de hochei a SUA, după care a băut bere alături de jucători în vestiar.

Un grup de agenți FBI, activi și retrași, a publicat anul trecut un raport în care afirmau că Patel este „depășit de situație” și „nu deține cunoștințele necesare sau o înțelegere profundă a programelor complexe de investigații și informații ale FBI”.

În ciuda mandatului său controversat, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat pentru The Atlantic că, de la revenirea lui Donald Trump la putere, „rata criminalității la nivel național a scăzut la cel mai redus nivel din ultimii peste 100 de ani, iar numeroși infractori de profil înalt au fost încarcerați. Directorul Patel rămâne un element esențial al echipei administrației pentru lege și ordine”.

Totuși, articolul susține că Patel consumă frecvent alcool în cluburi din Washington DC și Las Vegas, unde își petrece adesea weekendurile. Șase actuali și foști oficiali au declarat pentru The Atlantic că întâlniri și briefinguri au fost reprogramate din cauza nopților sale marcate de consum de alcool.

Într-un caz, anul trecut, când Patel era închis într-o încăpere și echipa sa de securitate nu a reușit să ia legătura cu el, „a fost solicitat echipament de forțare a intrării”, utilizat în mod normal de echipele SWAT și de salvare a ostaticilor pentru a pătrunde rapid în clădiri, a relatat jurnalista Sarah Fitzpatrick.

Oficialii au mai spus că comportamentul lui Patel a devenit un risc pentru siguranța publică și că există temeri privind reacția în cazul unui atac terorist pe teritoriul SUA. Un alt oficial FBI a declarat pentru publicație: „Cu toții așteptăm doar momentul” în care Patel va fi demis.

