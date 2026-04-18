Reacția șefului FBI, Kash Patel, după ce o publicație a dezvăluit că ar consuma alcool în exces: „Pregătiți carnetul de cecuri”

Kash Patel, directorul FBI. Sursa foto: Profimedia Images

Kash Patel, directorul FBI, a respins acuzațiile potrivit cărora ar consuma alcool în exces și ar fi fost de negăsit în timpul mandatului său, amenințând că va da în judecată publicația The Atlantic, care a făcut dezvăluirile pe baza mărturiilor a peste 20 de actuali și foști oficiali.

Directorul FBI, Kash Patel, a amenințat că va da în judecată The Atlantic pentru articolul publicat vineri, care detaliază presupusul său consum excesiv de alcool și faptul că membrii echipei sale de securitate au avut în mai multe rânduri dificultăți în a-l trezi.

Publicația mai susține că Patel se teme că ar putea fi demis în curând, potrivit unor actuali și foști oficiali guvernamentali. Patel a declarat pentru The Atlantic: „Publicați-l, este complet fals, ne vedem în instanță – pregătiți-vă carnetul de cecuri.”

Acuzațiile, atribuite a 20 de actuali și foști oficiali, sunt doar cele mai recente incidente care ridică semne de întrebare cu privire la profesionalismul lui Patel și capacitatea sa de a conduce principala agenție federală de aplicare a legii și informații din SUA.

Alte critici care i se aduc lui Kash Patel:

  • a anunțat prematur pe rețelele sociale că FBI a identificat suspecți în cazul uciderii lui Charlie Kirk și într-un atac armat la Universitatea Brown;
  • a folosit un avion guvernamental pentru a-și vedea iubita cântând imnul național la un meci de wrestling;
  • a zburat la Milano cu un avion al FBI pentru a urmări finala echipei masculine de hochei a SUA, după care a băut bere alături de jucători în vestiar.

Un grup de agenți FBI, activi și retrași, a publicat anul trecut un raport în care afirmau că Patel este „depășit de situație” și „nu deține cunoștințele necesare sau o înțelegere profundă a programelor complexe de investigații și informații ale FBI”.

În ciuda mandatului său controversat, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat pentru The Atlantic că, de la revenirea lui Donald Trump la putere, „rata criminalității la nivel național a scăzut la cel mai redus nivel din ultimii peste 100 de ani, iar numeroși infractori de profil înalt au fost încarcerați. Directorul Patel rămâne un element esențial al echipei administrației pentru lege și ordine”.

Totuși, articolul susține că Patel consumă frecvent alcool în cluburi din Washington DC și Las Vegas, unde își petrece adesea weekendurile. Șase actuali și foști oficiali au declarat pentru The Atlantic că întâlniri și briefinguri au fost reprogramate din cauza nopților sale marcate de consum de alcool.

Într-un caz, anul trecut, când Patel era închis într-o încăpere și echipa sa de securitate nu a reușit să ia legătura cu el, „a fost solicitat echipament de forțare a intrării”, utilizat în mod normal de echipele SWAT și de salvare a ostaticilor pentru a pătrunde rapid în clădiri, a relatat jurnalista Sarah Fitzpatrick.

Oficialii au mai spus că comportamentul lui Patel a devenit un risc pentru siguranța publică și că există temeri privind reacția în cazul unui atac terorist pe teritoriul SUA. Un alt oficial FBI a declarat pentru publicație: „Cu toții așteptăm doar momentul” în care Patel va fi demis.

Top Citite
soigu si putin foto kremlin ru
1
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
INSTANT_VICEPREMIER_OANA_GHORGHIU_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Vicepremierul Gheorghiu: Când cineva spune că ne vindem ţara vorbind despre...
grindeanu bolojan
3
Grindeanu, mesaj pentru Bolojan: „Ai ajuns premier cu voturile PSD”
sistem patriot
4
Dezvăluirea unui comandant ucrainean. Motivul pentru care soldații încalcă regulile când...
aur
5
Reacția AUR după ce Bolojan a anunțat că vrea să vândă acțiuni la companiile de stat
Show la TV în Italia! Cristi Chivu l-a văzut în studio și i-a zis direct: ”Poți s-o spui în română?”. Au urmat hohote de râs
Digi Sport
Show la TV în Italia! Cristi Chivu l-a văzut în studio și i-a zis direct: ”Poți s-o spui în română?”. Au urmat hohote de râs
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Britney Spears
Britney Spears, la reabilitare, după ce a fost arestată pentru că a condus sub influența drogurilor și a alcoolului
adrian ilie
Fostul fotbalist internațional Adrian Ilie, prins băut la volan a doua oară în 3 ani
tineri club dans
Tinerii beau mai puţin, cluburile se reinventează: noul model al distracţiei în Londra
10 APR_Cum ne sustinem metabolismul
Medic nutriționist: „Sărbătorile fără probleme digestive nu cer restricții, ci alegeri mai inteligente”
File photo dated August 29, 2021 - The view of the White House after President Joe Biden arrives back to the White House from Holy Trinity Catholic Church in the Georgetown neighborhood of Washington, DC President Biden earlier attended a dignified transf
Un raport al FBI a avertizat asupra „amenințării persistente” reprezentate de Iran pentru SUA. Casa Albă a minimizat riscul (Reuters)
Recomandările redacţiei
oana gheorghiu in sedinta de guvern
Oana Gheorghiu, în scandalul listării companiilor de stat: „PSD a...
grindeanu bolojan
Grindeanu, atac pe față la Bolojan: „E timpul deratizării de...
Ukraine Shooting
Atac armat într-un supermarket din Kiev: cel puțin 6 morți și 14...
671279988_1530739608613060_5503566389923348923_n
Alexandru Nazare: „România are uși deschise la Washington”...
Ultimele știri
Urs împușcat ilegal în Brașov cu o armă cu termoviziune. Doi bărbați au fost reținuți
Peste 20 de juniori de la Steaua Bucureşti, aflaţi în turneu în Arad, au ajuns la spital cu simptome de toxiinfecţie alimentară
Panourile cu mesaje anti-cezariană din București, date jos. Ciprian Ciucu: Două firme de publicitate s-au conformat
Citește mai multe
