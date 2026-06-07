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Bucureștiul, printre cele mai nefericite orașe din lume. Ce loc ocupă capitala României în topul Happy Index 2026

Data publicării:
Victory Avenue near Grand Hotel Continental, Bucharest, Romania - 12 Sep 2023
București. Sursa: Profimedia
Din articol
Bucureștiul, în compania ultimelor orașe din clasament Un semnal de alarmă pentru Capitală Nordul Europei domină clasamentul mondial Ce măsoară Happy City Index

Bucureștiul se află la coada clasamentului mondial Happy City Index 2026, unul dintre cele mai ample studii dedicate calității vieții urbane. Capitala României ocupă locul 248 din 251 de orașe analizate, fiind astfel al patrulea cel mai slab clasat oraș din lume în ediția din acest an. Cu un scor de 4.994 de puncte, Bucureștiul este depășit doar de Guadalajara (Mexic), Nashville (SUA) și Dallas (SUA), care ocupă ultimele trei poziții ale clasamentului.

Bucureștiul, în compania ultimelor orașe din clasament

Potrivit datelor publicate de Happy City Index 2026, cele zece orașe aflate la coada clasamentului sunt:

Guadalajara (Mexic) – locul 251
Nashville (SUA) – locul 250
Dallas (SUA) – locul 249
București (România) – locul 248
Indianapolis (SUA)
Tucson (SUA)
Aguascalientes (Mexic)
Chicago (SUA)
Kuching (Malaezia)
Rabat (Maroc)

Bucureștiul este singura capitală din Uniunea Europeană prezentă în acest top negativ și una dintre puținele capitale europene aflate atât de jos în clasament.

Un semnal de alarmă pentru Capitală

Clasarea Bucureștiului în partea inferioară a Happy City Index vine într-un moment în care multe capitale europene investesc masiv în transport public, digitalizare, locuire și infrastructură verde.

În timp ce orașe precum Copenhaga, Helsinki sau Malmö sunt prezentate drept modele de dezvoltare urbană și bunăstare, Bucureștiul apare într-un grup restrâns de orașe care au obținut unele dintre cele mai slabe rezultate din analiza globală realizată în 2026.

Pentru Capitala României, poziționarea în acest clasament reprezintă mai degrabă un semnal de alarmă decât un motiv de mândrie, sugerând că decalajul față de marile centre urbane europene rămâne semnificativ.

Nordul Europei domină clasamentul mondial

La polul opus se află orașele care au obținut cele mai bune rezultate în ceea ce privește calitatea vieții, infrastructura, mobilitatea, sănătatea, mediul și administrația publică.

Primele poziții sunt ocupate de:

Copenhaga (Danemarca)
Helsinki (Finlanda)
Geneva (Elveția)
Uppsala (Suedia)
Tokyo (Japonia)
Trondheim (Norvegia)
Berna (Elveția)
Malmö (Suedia)
München (Germania)
Aarhus (Danemarca)

Nouă dintre primele zece orașe sunt europene, iar șase provin din regiunea nordică a continentului.

Ce măsoară Happy City Index

Indicele este realizat pe baza a zeci de indicatori care analizează domenii precum administrația publică, economia, mobilitatea urbană, sănătatea, mediul și participarea civică.

Organizatorii susțin că nu măsoară fericirea în sens strict, ci condițiile care permit locuitorilor să ducă o viață mai bună și mai echilibrată.

Pentru București, rezultatul reflectă problemele cronice cu care se confruntă orașul de ani de zile: traficul sufocant, infrastructura urbană insuficient dezvoltată, poluarea, spațiile verzi limitate în anumite zone și presiunea exercitată asupra serviciilor publice de un oraș cu peste două milioane de locuitori.

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Editor : C.A.

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