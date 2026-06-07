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Video Aventură pe roți, în inima naturii. Românii se orientează tot mai mult spre vacanțele la autorulotă: „Deții controlul!”

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vacanta la rulota
Zeci de familii au venit la festivalul dedicat autorulotelor din Râșnov. Sursa foto: captură video Digi24

Sute de iubitori de natura s-au adunat, în acest weekend, la Râșnov, la cel mai mare festival dedicat campervan-urilor, autorulotelor și rulotelor din Europa de Est. Vacanța cu autorulota nu este întotdeauna mai ieftină decât cazarea la hotel, însă experiența și libertatea de a campa în mijlocul naturii atrag tot mai mulți turiști.

Închirierea unui campervan este destul de costisitoare, așa că mulți pasionați își transformă mașinile în autorulote. Este o investiție pe termen lung, iar vehiculul are toate facilitățile unei camere de hotel, plus avantajul că poate fi instalat oriunde, în natură.

„Îți pui în camper apă caldă, îți spui duș, îți pui cam tot ce ai nevoie. Deții controlul! Nu te dă nimeni afară la ora 11:00, să eliberezi camera”, spune Alex, proprietarul unei autorulote.

„Eu am făcut toată conversia, 10 luni am lucrat. Plec împreună cu prietena mea, în timpul liber, în toate concediile dintr-un an. Este altfel față de hotel. Avem 14 țări (n. red. vizitate) până acum”, spune Cristian.

„E un pic mai complexă decât o vacanță normală, unde doar te urci în mașină și pleci. Trebuie un pic de pregătire”, admite cineva.

„Multe dintre ele sunt aproape ca o cameră de hotel, depinde foarte mult de nivelul de dotare. Are curat și veselie, deci super frumos!”, e de părere altcineva.

Zeci de familii au venit la festivalul dedicat autorulotelor din Râșnov, o ocazie și pentru copii să se distreze la atelierele de crafting organizate în natură.

„Mă joc, îmi fac prieteni noi. Acestea sunt brățări pentru fete și sunt mai multe coliere”, spune încântată o fetiță.

„Aici colorez modele ca să le vand. O să-mi cumpăr ceva”, plănuiește o altă fetiță. Întrebată cum e să doarmă în rulotă, micuța răspunde sincer: „E spațioasă un pic, dar mai bine e acasă!”

Acest mod de petrecere a vacanței pare că atrage tot mai mulți pasionați.

„În România, pare că apar din ce în ce mai multe camping-uri, ceea ce face acest turism alternativ să fie atrăgător și pentru vestici. Din ultimele cifre, suntem vreo 40.000 de rulote și autorulote și campere”, spune Radu Tudoroiu, organizatorul festivalului de rulote din Brașov.

Prețurile în locurile de camping se situează între 80 și 200 de lei pentru o noapte, în funcție de facilitățile oferite.

reporter: Bianca Venter
operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia

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