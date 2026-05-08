Castelul Bran, cumpărat de americanul care se ocupă de moştenirea lui Elvis Presley

Omul de afaceri american Joel Weinshanker, figura centrală din spatele administrării moştenirii lui Elvis Presley, a cumpărat de la moştenitorii Principesei Ileana a României participaţia majoritară a Companiei de Administrare a Domeniului Bran (CADB), care operează Castelul Bran din Braşov.

Joel Weinshanker controlează grupul Ad Populum, un conglomerat specializat în produse de entertainment, obiecte de colecţie, costume, jocuri şi branduri de lifestyle, care s-a extins accelerat în ultimii ani printr-o serie de achiziţii, informează Profit.ro, citat de News.ro.

Tranzacţia dintre asociaţii CADB şi o entitate a grupului Ad Populum s-a realizat la câteva luni după finalizarea unei dispute la cea mai mare curte de arbitraj din lume, în SUA, în urma căreia compania românească a fost transferată integral moştenitorilor Principesei Ileana a României.

Profit.ro a semnalat că, în urma disputei de arbitraj, Compania de Administrare a Domeniului Bran era împărţită astfel: Dominic Habsburg Lothringen (88 de ani) are 33,34% din firmă, Alexandra Ferch – născută Holzhausen (62 de ani) are 6,67%, Georg Holzhausen (63 de ani) are 5%, Johann Holzhausen (65 de ani) are 5%, Andrea Alexandra Sandhofer (56 de ani) are 4,17%, Anton Sandhofer (59 de ani) are 4,17%, Elisabeth Viktoria Sandhofer (54 de ani) are 4,16%, Margareta Sandhofer (57 de ani) are 4,16% şi firma Bran Capital Beteiligungs are 33,33%.

Acum, firma VT Bran, înfiinţată de o companie americană din grupul Ad Populum, a preluat 80% din părţile sociale ale CADB, restul fiind împărţite de Dominic Habsburg Lothringen (6,67%), Alexandra Ferch (2,67%), Georg Holzhausen (2%), Johann Holzhausen (2%), Anton Sandhofer (1,67%), Andrea Alexandra Sandhofer (1,67%), Elisabeth Viktoria Sandhofer (1,66%), Margareta Sandhofer (1,66%), iar compania Bran Capital Beteiligungs şi-a pierdut calitatea de asociat.

În urma transferului de părţi sociale, administrarea CADB a fost preluată de Steven Bieg, directorul financiar al Ad Populum, şi s-a încheiat un contract de superficie cu moştenitorii castelului Bran, în calitate de coproprietari.

Imediat după achiziţie, Ad Populum a început în România o campanie de recrutări de personal, care să se ocupe de operaţiunile de administrare zilnică a castelului Bran, adică de vânzări de bilete, coordonarea personalului, mentenanţă, organizarea de evenimente, raportare financiară, de dezvoltarea echipei, inclusiv ghizi turistici, personal comercial şi administrativ.

Contactaţi de Profit.ro pentru informaţii legate de strategia operare a castelului Bran, reprezentanţii Ad Populum nu au răspuns până la publicarea acestui articol.

Castelul Bran a fost retrocedat în anul 2006 către trei dintre copiii principesei Ileana a României: arhiducele Dominic Habsburg Lothringen, arhiducesa Maria-Magdalena a Austriei și arhiducesa Margareta Elisabeth Sandhofer.

Cine este Joel Weinshanker

Joel Weinshanker este cunoscut în principal ca administrator al Graceland, casa lui Elvis Presley din Memphis. El gestionează în numele familiei Presley turismul, licenţierea şi evenimentele legate de artist. Weinshanker a fondat şi este acţionarul majoritar al companiei Ad Populum, care reuneşte în prezent un portofoliu amplu de branduri, printre care NECA, unul dintre cei mai mari producători de figurine şi obiecte de colecţie inspirate din cultura pop, Kidrobot, producător de art toys şi pluşuri de colecţie, WizKids, companie specializată în jocuri tabletop şi miniaturi, Rubies, unul dintre cei mai mari producători de costume tematice din lume, dar şi branduri consacrate precum Chia Pet, Smiffys sau Graceland, domeniul şi complexul turistic dedicat lui Elvis Presley. De asemenea are afeceri în domeniul cinematografiei.

Editor : Sebastian Eduard