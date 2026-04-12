Cea mai puțin vizitată țară din Europa, pentru că turiștii o găsesc „plictisitoare”

O țară europeană atrage doar o mică parte din numărul de vizitatori pe care îl înregistrează țări UE cu potențial turistic uriaș precum Spania, Franța, Grecia sau Italia, iar mulți dintre cei care o vizitează spun că nu merită efortul și o cataloghează drept „plictisitoare”.

Este vorba de micuța țară Liechtenstein, adesea trecută cu vederea, care a înregistrat doar 228.579 de nopți petrecute în unități de cazare turistică în anul 2024, scrie The Express.

Liechtenstein, o țară fără ieșire la mare, nu este tocmai ceea ce ai numi o destinație clasică de vacanță. Nu are plaje sau atracții turistice majore, iar mulți oameni nici măcar nu o observă pe hartă, înghesuită între Austria și Elveția. Cu toate acestea, se numără printre cele mai mici țări din lume și se mândrește cu peisaje alpine frumoase, castele demne de un film Disney și o selecție impresionantă de muzee.

Cu toate acestea, unii vizitatori care au ieșit de pe traseele turistice obișnuite pentru a se aventura în Liechtenstein au catalogat-o ca fiind, ei bine, puțin cam „plictisitoare”.

Kami, o bloggeriță poloneză care a vizitat micuța țară, l-a numit „cea mai plictisitoare țară în care am fost vreodată” și a spus că nu îi învinovățește pe oameni că nu o vizitează, deoarece „nu am putut găsi nimic excepțional care să-mi placă în acest loc”.

Un thread de pe Reddit intitulat „Liechtenstein (și de ce cred că nu merită cu adevărat efortul)” părea să-i susțină afirmațiile, autorul postării scriind: „Nu e nimic în neregulă cu această țară, dar nu are nimic special.” Mulți utilizatori au sugerat că este mai bine explorat într-o excursie de o zi decât să faci o călătorie specială.

Liechtenstein nu are aeroport, așa că majoritatea călătorilor ajung la gara Schaan-Vaduz, situată la nord de capitală, cu trenuri panoramice care traversează peisajul alpin din Austria. Dar nu vă bazați pe faptul că veți putea călători prin toată țara cu trenul – Liechtenstein are doar trei gări.

Din fericire, există autobuze și taxiuri din Schaan-Vaduz, iar prima oprire a majorității turiștilor este Castelul Vaduz, în stil de basm, care este încă reședința oficială a Familiei Prințești din Liechtenstein. Deși porțile sale sunt închise pentru oamenii de rând, merită să vizitați parcul pentru a vă bucura de priveliștile panoramice ale Văii Rinului.

În umbra castelului, capitala Vaduz este un oraș compact, care îmbină arhitectura modernă cu elemente alpine. Vizitatorii pot explora Kunstmuseum Liechtenstein, un muzeu de artă modernă situat într-o clădire neagră, de formă pătrată, dar plină de culoare și de opere de artă contemporană în interior.

Editor : Sebastian Eduard