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Ultimul pretext al lui Putin pentru a nu opri războiul împotriva Ucrainei. Ce spune despre un posibil conflict cu Europa

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Putin nu dă niciun semn că dorește încheierea războiului. Foto: Profimedia
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Din articol
„Vom reflecta bine” „Nu ne pregătim pentru niciun fel de luptă cu Europa”

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că Rusia este pregătită pentru negocieri de pace cu Ucraina, dar atacurile ucrainene cu drone din timpul alegerilor legislative ruse au îndepărtat şi mai mult şansele reluării acestor negocieri. Totodată, el neagă că are intenția de a declanșa o agresiune împotriva Europei.

„În noaptea de 19 spre 20 (septembrie - n.r.), adică în ziua principală a alegerilor, s-a încercat lansarea unui atac aerian masiv asupra Moscovei. Peste 1.600 de drone au intrat practic în zona Moscovei”, a declarat Vladimir Putin presei vineri, după ce a participat la Sankt Petersburg la Forumul Internaţional al Culturii, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Liderul de la Kremlin a acuzat de asemenea Ucraina că a lansat atacuri asupra unor secţii de votare.

„Vom reflecta bine”

Prin urmare, a indicat Putin, Rusia va reflecta bine dacă mai este dispusă să revină la masa negocierilor cu Ucraina.

„Propuneri privind reluarea discuţiilor, da, ele într-adevăr sunt pe masă (...), dar după tot ce au făcut ei (ucrainenii - n.r.), vom reflecta bine la ceea ce noi ar trebui să facem în schimb”, a spus preşedintele rus.

În orice caz, a completat el, Rusia va lua decizii cu privire la posibila reluare a negocierilor „pe baza propriilor interese”.

„Nu ne pregătim pentru niciun fel de luptă cu Europa”

Putin a abordat şi relaţiile cu Europa şi a negat din nou orice planuri agresive faţă de ţările europene.

„Mulţi în Europa spun că se aşteaptă la o agresiune din partea Federaţiei Ruse şi de aceea trebuie să se pregătească pentru luptă, pentru un război cu Rusia”, a remarcat el.

„Dar aş dori să subliniez încă o dată că noi nu ne pregătim pentru niciun fel de luptă cu Europa”, a mai spus liderul de la Kremlin.

Potrivit preşedintelui rus, politicienii europeni folosesc pretextul ameninţării ruse pentru a-şi „înşela” cetăţenii şi a continua să cheltuiască banii în susţinerea Ucrainei.

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Editor : B.P.

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