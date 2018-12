Destinația preferată de români pentru Revelion

Aglomerat a fost şi în aeroporturi, pline cu turişti care au vrut să petreacă Revelionul într-o capitală europeană sau pe plajele exotice din ţările calde. Dacă sunteţi printre cei care nu au încă un plan pentru mâine seară, ei bine, să ştiţi că mai puteţi profita de ofertele last-minute.

Vacanţa peste graniţă a devenit deja tradiţie de Revelion. Românii au ales anul acesta de Revelion destinaţii precum: Paris, Londra, Viena sau Dubai. Pentru aceste curse, gradul de ocupare este de 100%, spun reprezentaţii companiilor de transport aerian.

Raluca Hatmanu, comunicare Christian Tour: Anul acesta au fost alese nu doar destinaţii mai apropiate de casă, dar au fost alese şi foarte multe destinaţii exotice. Daca vă spun de Dubai, nu mai este nicio surpriză pentru că este prin excelenţă o destinaţie pe care românii o aleg de Revelion.

-În Dubai, 7 nopți. Pentru că este cald! Fugim de frig!

-În Dubai plecăm. Voiam un Revelion la căldură pentru că nu am fost niciodată undeva la căldură, am mai ieșit din țară de Revelion, dar nu ceva exotic.

-Am decis să vizităm Parisul pentru a descoperi un alt oraș și pentru a vedea cum sărbătoresc și alții noaptea dintre ani.

-Suntem un grup de prieteni aici și plecăm în Emiratele Arabe, în Dubai. Este prima dată când călătoresc și nu fac Revelionul în țară.

Cristian Blană, reprezentant, companie aeriană: Avem un pachet de curse ocupate aproape 100% până pe 7 ianuarie. Am avut oferte last minute, de asemenea, către Londra, Paris, Tel Aviv. Reducerile sunt considerabile, având în vedere că poți să găsești un bilet last minute la 120 de euro, față de 400 de euro. Până pe 7 ianuarie cursele noastre sunt aproape pline. Transportăm în această perioada aproximativ 57.000 de pasageri.

Românii care rămân în ţară au preferat muntele şi staţiunile balneare de Revelion. Cei care nu şi-au cumpărat încă sejurul, au varianta ofertelor last minute în destinaţii precum Moeciu, Brasov sau Băile Herculane.

