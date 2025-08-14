Pericol pe litoralul românesc, după ce furtunile și curenții au format gropi adânci de câțiva metri în apa mării. Unele dintre ele se afla la doar 10 metri de mal, iar când marea este agitată, salvamarii interzic accesul turiștilor pentru a evita o tragedie. Cea mai adâncă groapă este în Costinesti, în dreptul plajei nou construite, anunță Digi24.

Pe plaja de la Costinești, salvamarii au identificat două gropi de mari dimensiuni, formate în urma furtunilor. Acestea sunt adânci de până la cinci metri, prin urmare foarte periculoase pentru înotători.

„Cea (n.r. groapa formată) de pe plaja nou construită pare să aibă chiar și 20-25 de metri. Pur și simplu fierbe apa acolo. Este periculos și pentru salvamari, dar și pentru oricine altcineva”, declară Nicu Serafim, șeful salvamarilor din Costinești

Cei mai mulți turiști nu știu de existența acestor gropi și spun că, de regulă, ascultă de sfaturile salvamarilor. Unii dintre ei au simțit la propriu cum nisipul le fuge de sub picioare atunci când marea este agitată.

Curenții! Trag curenții Mereu când intru în apă am văzut că nisipul formează o groapă

Și în Eforie Nord, salvamarii intră în mare după fiecare furtună pentru a verifica zona. Pe cea mai populară porțiune de plajă au apărut, de asemenea, astfel de gropi.

„Se formează multe gropi datorită curenților, datorită furtunilor. Unele se astupă, unele se formează în funcție de cum se mișcă apa mării. Periculoase, da, sunt periculoase. Dacă nu știi să înoți și ajungi într-o zonă unde apa e puțin mai adâncă, te poți îneca. Numai că ele sunt balizate, verificăm des balizajul, verificăm adâncimea apei, declară Gelu Vătămănescu”, șeful salvamarilor din Eforie.



Un „recensământ” clar oferă Claudiu Popescu, coordonator interventii salvamari:

Sunt 7 gropi destul de mari. Cele mai periculoase se află în zona digului, unde se formează și curentul de întoarcere. În momentul în care valul lovește digul, automat gropile se măresc, ajungând și la 2-3 metri.

Una dintre gropile din Eforie se află la numai 10 metri de mal.

Alte trei sunt chiar pe mijlocul plajei, iar în apropierea digurilor s-au format încă patru gropi.

