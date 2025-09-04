Nimic nu se compară cu experiența unică de a fi „cazat” fix pe malul mării. Asta spun turiștii care au dat confortul camerelor de hotel pe vacanțe în corturi sau autorulote. În plus, pe lângă priveliștea de cinci stele, fac și economie serioasă la buget. Plătesc de la 50 de lei/noapte la cort până la 350 de lei, dacă vor să înnopteze într-un autobuz-dormitor.

Constantin Iftimie, turist: Uitați, se vede pe geam. Dimineața aveți o priveliște frumoasă. Și răsăritul soarelui se vede de aici.

Constantin este din Valea Jiului și a străbătut aproape jumătate de țară pentru a petrece 10 zile la Eforie Sud. Și-a dorit o vacanță altfel, așa că s-a cazat într-un autobuz.

Constantin Iftimie, turist: Un autobuz făcut tip cameră, cu paturi, cu WC, cu aer condiționat, cu frigider micuț.

O noapte de cazare în autobuzul-dormitor costă 350 de lei.

Constantin Iftimie, turist: Aici dormim și mergem să mâncăm la „împinge tava” sau la restaurant.

Mergem în Tuzla, unde găsim alți turiști, dar cu aceeași dorință de a fi în mijlocul naturii. Stau în corturi, rulote sau căsuțe.

Turistă: Mâncare, băutură... Avem de toate! Haine...

Reporter: Și un pepene?

Turistă: Da, da.

Turistă: E prima dată când venim cu cortul. Fiind mai multe persoane, fiecare e cu bugetul lui personal, dar în jur de 3.000 lei.

Reporter: Cât veți sta?

Turistă: Patru nopți.

Liviu Bocai, administrator camping: Căsuțele au în dotarea lor un pat dublu matrimonial, două lămpi solare, o terasă mică, cu două fotolii, o măsuță pentru servit cafeaua.

În Corbu, malul Mării Negre se dovedește un spațiu perfect pentru cazare.

Turist: Ne-am cazat fix pe plajă, în buza mării și am stat două nopți.

Turist: Am venit pe furtună, am pus cortul, a trebuit să-l punem în vreo 10 minute, dar deja începuse ploaia și rafale de vânt, dar am reușit! După a doua zi, calmul după furtună, și a fost super ok!

Turist: Mi se pare mai bine decât la hotel, că te simți mai apropiat de natură și de mare și dimineața poți să te arunci în mare. Cu tot cu deplasare, cu benzină și așa - în jur de 500 lei.

Reporter: De persoană?

Turist: Da, cam așa.

În campinguri, cei care stau în corturi sau rulote plătesc câte 50 de lei pe noapte, de persoană. La căsuțe, cazarea ajunge la 150 de lei.

reporter: Iulia Stanciu

operator: Cristian Dumitrașcu

Editor : Izabela Zaharia