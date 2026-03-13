Hubert Thuma e „nemulțumit” de formula bugetului pe 2026 și îi încurajează pe parlamentari să depună noi amendamente

Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma, este nemulțumit de formula bugetului de stat pe 2026 şi îi încurajează pe parlamentari să iniţieze amendamente la dezbaterea proiectului în Parlament. Într-un mesaj postat vineri pe Facebook, liberalul mai spune că PNL trebuie să revină la lucrurile care îl definesc.

„Evident că formula de Buget mă nemulţumeşte. 130.000 de ilfoveni plătesc impozit în Bucureşti - în acte 1,2 miliarde lei (raportat la numărul real de locuitori - aproape 3 miliarde lei). Marii contribuabili au achitat TVA de 1,3 miliarde euro, din care la Consiliul Judeţean s-au întors 900.000 de euro. Şi 1 milion de tone de deşeuri din Bucureşti ajung anual în Ilfov”, scrie preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov într-o postare pe Facebook.

Hubert Thuma arată că, aşa „cum s-au găsit aproape 2 miliarde pentru Primăria Generală a Capitalei, se putea găsi măcar un procent de 5% din cotele defalcate încasate de Municipiul Bucureşti pentru cei un milion de locuitori din Ilfov”.

„Îi încurajez pe parlamentarii de Ilfov, indiferent de partid, cu atât mai mult pe cei din PNL, să iniţieze amendamente la Buget în folosul comunităţilor noastre. Este o procedură democratică şi firească”, transmite Thuma.

„Cred că, în această perioadă, e nevoie de responsabilitate, nu de piloţi kamikaze. La fel cum cred că PNL trebuie să revină la lucrurile care îl definesc: investiţii, taxare mică, sprijin pentru clasa de mijloc, ajutor pentru dezvoltarea comunităţilor locale”, mai declară Thuma în postare.

Guvernul a trimis în Parlament legea bugetului de stat. Potrivit calendarului, proiectul intră de săptămâna viitoare în dezbatere parlamentară, în comisiile de specialitate și apoi în plen, votul final urmând să fie dat joi.

