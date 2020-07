Un bogătaș anonim a cumpărat o insulă de 63 de hectare în sud-vestul Irlandei fără să o viziteze, doar în urma vizionării unui video de prezentare. El a negociat tranzacția pe WhatsApp. Insulele private au început să fie căutate în contextul pandemiei, oamenii cu bani mulți văzând în ele un bun refugiu din calea coronavirusului.

Insula Horse Island din sud-vestul Irlandei, care are trei plaje, șapte case și viață sălbatică pe ea, a fost cumpărată cu mai mult de 6,3 milioane de dolari, fără ca măcar cumpărătorul anonim să o viziteze în persoană. El a văzut un video de prezentare, iar negocierile au fost purtate în cea mai mare parte pe WhatsApp, scrie CNN.

Insula este acoperită de verdeață, are o casă principală și mai multe case pentru oaspeți, plaje și drumuri între ele. De asemenea, noul proprietar are la dispoziție curent electric, apă curentă, canalizare. Insula are un mic port, un heliport, teren și sală de sport.

În secolul XIX aici au funcționat mai multe mine de cupru, iar cea mai numeroasă populație s-a înregistrat în 1841 - 137 de locuitori. În 1960 era deja o insulă pustie.

Agenții imobiliari au spus că este un trend nou printre oamenii foarte bogați, acela de a-și cumpăra insula private, ca mijloc de a se izola în fațapandemiei de coronavirus.

Editor: B.P.