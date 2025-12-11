Live TV

Interconectarea Austria-Ungaria aduce energie mai ieftină pentru România, spune ministrul Bogdan Ivan. Anunț despre Neptun Deep

bogdan ivan sustine o conferinta de presa
Bogdan Ivan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă, joi seară, că a prezentat, la forumul Rebuilding Ukraine, ultimele discuţii purtate pentru a accelera proiectele care dezvoltă România şi întreaga regiune pentru următoarele decenii. El s-a referit la interconectarea Austria-Ungaria oferă României acces la o piaţă energetică mai mare, cu preţuri mai mici şi flexibilitate crescută, dar şi la noua etapă din proiectul Neptun Deep, care va transforma România într-un furnizor de securitate energetică pentru întreaga regiune.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă, joi seară, că a prezentat, la forumul Rebuilding Ukraine organizat de New Strategy Center, rezultatele ultimelor săptămâni de negocieri cu partenerii din Comisia Europeană, Austria şi Ungaria pentru a accelera proiectele care dezvoltă România şi întreaga regiune pentru următoarele decenii.

România se va conecta cu adevărat la piaţa europeană de energie. Am discutat, împreună cu partenerii austrieci şi ungari, una dintre problemele istorice din regiune. Interconectarea Austria–Ungaria oferă României acces la o piaţă energetică mai mare, cu preţuri mai mici şi flexibilitate crescută. Este o schimbare de paradigmă, pe care am anunţat-o împreună cu comisarul european DanJørgensen la Bucureşti şi care va angrena fonduri europene de 30 de miliarde de euro”, a scris, joi seară, pe Facebook, Bogdan Ivan.

Ministrul a precizat, de asemenea, că Neptun Deep intră într-o etapă decisivă.

Este proiectul care va transforma România într-un furnizor de securitate energetică pentru întreaga regiune. Vom livra gaz românesc pentru casele românilor, pentru industrie şi economie, şi vom exporta surplusul vecinilor noştri. În plus, integrarea României în Coridorul Vertical, o rută strategică de aprovizionare cu LNG american din Grecia până în Austria, înseamnă mai mult gaz, mai multă flexibilitate şi soluţii reale pentru a echilibra piaţa regională”, a mai scris ministrul Energiei.

Bogdan Ivan apreciază că România îşi construieşte viitorul energetic şi parteneriatele cu vecinii prin proiecte de anvergură şi cu o viziune clară: o ţară sigură, bine conectată şi competitivă în Europa”.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, că este pregătit un memorandum de colaborare între guvernele din România şi Ungaria pentru a creşte capacitatea de transport a liniilor electrice între cele două ţări. El a precizat că obiectivul principal al Guvernului este ca în următorii ani să avem o energie sigură, la un preţ accesibil pentru cetăţenii României, dar şi pentru companiile din ţara noastră.

Citește și Negocieri cu CE pentru bursele studenţilor: ce sume au fost propuse de către autoritățile române și când ar putea avea loc plățile

