Alertă meteo: caniculă în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei

un om care varsa o sticla de apa pe cap din cauza caniculei
Foto: Getty Images

Meteorologii au emis o avertizare cod galben de caniculă, valabilă, miercuri, în intervalul orar 12.00 – 21.00, în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei.

Screenshot 2025-08-12 at 10.28.46
Foto: meteoromania.ro

„Miercuri (13 august) în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă şidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi”, anunţă meteorologii.

Potrivit ANM, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 36 de grade.

