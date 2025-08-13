Alertă meteo: caniculă în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei

Meteorologii au emis o avertizare cod galben de caniculă, valabilă, miercuri, în intervalul orar 12.00 – 21.00, în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei.

Foto: meteoromania.ro

„Miercuri (13 august) în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă şidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi”, anunţă meteorologii.

Potrivit ANM, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 36 de grade.

