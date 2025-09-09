August 2025, a treia cea mai caldă lună august măsurată vreodată. Datele observatorului european Copernicus

Anul 2025 a înregistrat a treia cea mai caldă lună august din istoria măsurătorilor meteorologice pe Pământ, cu valuri de căldură în Europa de Vest şi Asia, potrivit datelor publicate, marţi, de observatorul european Copernicus.

La fel ca iulie 2025, „august 2025 a fost a treia lună august cea mai caldă la nivel mondial” la suprafaţa uscatului şi a oceanelor, după august 2023 şi august 2024, a indicat institutul climatic într-un comunicat citat de News.ro.

Temperatura medie la suprafaţa uscatului şi a oceanelor a fost cu 1,29 °C mai ridicată decât cea din era preindustrială (1850-1900). Cele mai calde două luni august înregistrate vreodată rămân cele din 2023 şi 2024.

La începutul fiecărei luni, programul Copernicus face bilanţul lunii precedente pentru întreaga planetă, graţie unor analize care combină măsurători satelitare, observaţii la sol şi modele climatice. Aceste date, care acoperă ultimii 85 de ani, permit măsurarea lună de lună a tendinţei de creştere a temperaturilor pe planetă.

Pentru sezonul care se încheie, agenţiile meteorologice naţionale - China, Japonia, Portugalia, Regatul Unit... - au anunţat deja în ultimele zile că vara anului 2025, pe teritoriul lor, a fost cea mai caldă înregistrată vreodată.

„În sud-vestul Europei, luna a cunoscut al treilea mare val de căldură al verii, însoţit de incendii de pădure excepţionale”, a comentat Samantha Burgess, de la centrul european care gestionează Copernicus. „Având în vedere că oceanul mondial rămâne neobişnuit de cald, aceste evenimente subliniază nu numai urgenţa reducerii emisiilor [de gaze cu efect de seră, n.r.], ci şi necesitatea crucială de a ne adapta la fenomene climatice extreme mai frecvente şi mai intense”, a adăugat ea.

În luna august, „Europa de Vest a înregistrat cele mai ridicate temperaturi ale aerului faţă de mediile obişnuite. Peninsula Iberică şi sud-vestul Franţei au fost afectate în mod special de valurile de căldură”, a remarcat Copernicus. Spania a suferit un val de căldură fără precedent, care s-a întins pe o perioadă de 16 zile şi a cauzat peste 1100 de decese, potrivit estimărilor Institutului de Sănătate Carlos III. În Franţa, recorduri absolute au fost doborâte pe 11 august în oraşe precum Bordeaux (41,6 °C), Bergerac (42,1 °C) sau Angoulême (42,3 °C), potrivit Météo-France.

„În afara Europei, temperaturile au fost cele mai ridicate faţă de medie în Siberia, în anumite părţi ale Antarcticii, în China, pe peninsula coreeană, în Japonia şi în Orientul Mijlociu”, a adăugat Copernicus.

În ultimele trei luni (iunie-august), emisfera nordică a înregistrat cea mai puternică încălzire în comparaţie cu era preindustrială, iar „cele mai mari anomalii peste medie au fost înregistrate în Asia”, a adăugat el.

Cea mai caldă lună măsurată vreodată la nivel mondial rămâne iulie 2023, în timp ce cea mai rece este cea cu care începe seria Copernicus, în ianuarie 1940.

