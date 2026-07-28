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Video „Norii de foc” care amenință Europa: produc fulgere și vânt puternic și pot declanșa noi incendii. Explicații de la specialiști

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Incendiul Dixie din California a generat un nor pyrocumulonimbus uriaș, în august 2021. Foto: Profimedia
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Din articol
Ce sunt „norii de foc” De ce sunt atât de periculoși  De ce apar tot mai frecvent 

În timp ce Franța și Spania se confruntă cu unele dintre cele mai grave incendii de vegetație din istoria recentă, experții atrag atenția asupra norilor pyrocumulonimbus, cunoscuți drept „nori de foc”. Tot mai frecvenți pe fondul schimbărilor climatice, aceștia pot produce fulgere și vânturi puternice, accelerând răspândirea flăcărilor și declanșând noi focare la distanțe mari, relatează The Guardian.

Incendiile de vegetație se răspândesc, de regulă, atunci când temperaturile ridicate, vântul și aerul uscat se combină. Focarele extrem de puternice își pot genera însă propriile sisteme meteorologice.

Unul dintre cele mai spectaculoase și periculoase exemple îl reprezintă norii pyrocumulonimbus, care produc adevărate furtuni deasupra incendiilor.

Ce sunt „norii de foc”

Norii pyrocumulonimbus, abreviați „pyroCb”, sunt nori uriași de furtună generați de incendiile de vegetație.

Incendiile de proporții eliberează cantități enorme de energie și căldură, care se ridică rapid într-o coloană de fum. Atunci când aceasta ajunge la o altitudine suficient de mare, presiunea atmosferică scăzută determină răcirea aerului, iar vaporii de apă se condensează și formează un nor. Acesta poate produce fulgere și vânturi puternice.

Dacă incendiul este suficient de întins și intens, coloana de fum poate genera un nor pyrocumulonimbus, care poate ajunge la altitudini de 10–15 kilometri și poate pătrunde în stratosferă. NASA descrie acest fenomen drept „dragonul care scuipă foc al norilor”.

„Este o furtună în toată regula care se formează în interiorul coloanei de fum produse de incendiu”, explică Rick McRae, profesor asociat în cadrul grupului de cercetare a incendiilor de vegetație de la Universitatea New South Wales (UNSW).

„Aceste fenomene ajung să ocupe aproximativ 10.000 de kilometri cubi din atmosferă, astfel că au un impact major”, spune expertul.

De ce sunt atât de periculoși 

Atunci când se formează, norii pyrocumulonimbus pot genera vânturi care accelerează răspândirea incendiilor. Uneori produc și fulgere, care pot aprinde vegetația și pot declanșa noi focare la distanțe mari.

Potrivit experților, rafalele puternice de vânt fac evoluția incendiilor mult mai imprevizibilă și creează condiții extrem de periculoase pentru pompierii care luptă cu flăcările la sol.

„Apariția norului confirmă că incendiul este foarte periculos”, afirmă McRae, care a lucrat timp de 30 de ani în conducerea operațiunilor de intervenție la incendii. „Norul confirmă că evacuarea unui număr mare de persoane este justificată.”

Australia a început să înregistreze astfel de fenomene la începutul acestui secol, iar experții spun că norii pyrocumulonimbus par să devină tot mai frecvenți.

Ei s-au format și în timpul incendiilor uriașe care au afectat California în 2022. Pentru Franța, însă, fenomenul ar putea reprezenta o situație nouă.

Dacă observațiile vor fi confirmate, acesta ar fi primul nor pyrocumulonimbus înregistrat în Franța.

„Este pentru prima dată când Franța trebuie să ia în calcul în mod explicit posibilitatea apariției unui pyroCb”, spune McRae. „Întrebarea nu este dacă un astfel de nor s-a format sau nu în urmă cu câteva zile, ci dacă unul va apărea marți sau miercuri.”

De ce apar tot mai frecvent 

Criza climatică generează condiții tot mai periculoase pentru incendiile de vegetație din întreaga lume și favorizează, în același timp, formarea norilor pyrocumulonimbus.

„Nu este vorba doar despre o simplă creștere a temperaturilor. Este vorba despre schimbări climatice în toată complexitatea lor”, explică McRae. „Sunt schimbări în atmosferă, schimbări ale vremii la nivelul solului și modificări ale multor altor factori.”

Experții afirmă că modelele climatice indică o intensificare a acestor tendințe în viitor.

Incendiile din Europa au izbucnit în plin sezon turistic, într-o regiune afectată de valuri succesive de căldură, după ce lipsa ploilor înregistrată din luna mai a uscat suprafețe întinse de pădure.

Meteorologii avertizează că un nou val de căldură ar putea lovi Franța începând de marți, iar temperaturile ar putea ajunge la 40 de grade Celsius în unele regiuni.

„O masă de aer foarte fierbinte se va deplasa dinspre zona Cehiei și Slovaciei într-un interval de patru sau cinci zile”, afirmă McRae.

Editor : Ș.A.

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