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Fumul incendiilor din Canada ajunge deasupra marilor orașe din SUA. Organizatorii finalei CM 2026 monitorizează situația

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Fumul incendiilor de vegetație din Canada învăluie New York. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Meteorologii avertizează că fumul ar putea reveni Legătura dintre incendiile forestiere și schimbările climatice Peste 200 de incendii sunt scăpate de sub control în Canada

Fumul degajat de incendiile de vegetaţie care fac ravagii în Canada, transportat de vânt spre sud, a învăluit vineri mai multe metropole americane într-un strat dens de poluare, stârnind îngrijorări în pragul finalei Campionatului Mondial de Fotbal, programată în weekend lângă New York, pe un stadion în aer liber.

Organizatorii „urmăresc îndeaproape” evoluţia situaţiei, după cum a declarat la o conferinţă de presă de la New York Andrew Giuliani, care conduce echipa de la Casa Albă însărcinată cu organizarea Campionatului Mondial de Fotbal, transmite AFP preluată de Agerpres.

„Au avut loc discuţii pe această temă, avem un reprezentant al serviciilor meteorologice naţionale la FIFA”, a adăugat el.

În New Jersey, unde duminică se va disputa finala dintre Spania şi Argentina, calitatea aerului era în continuare considerată „dăunătoare pentru sănătate” vineri dimineaţă, în pofida unei uşoare îmbunătăţiri comparativ cu ziua de joi, când silueta zgârie-norilor din Manhattan abia putea fi zărită din anumite zone.

Începând de joi, aplicaţia oficială de siguranţă destinată suporterilor transmite alerte cu privire la prezenţa acestui fum, încurajând oamenii să rămână în interior sau să poarte mască de protecţie.

Meteorologii avertizează că fumul ar putea reveni

Meteorologii de la Serviciul Naţional de Meteorologie (NWS) au avertizat că „fumul s-ar putea îngroşa din nou în cursul nopţii şi sâmbătă dimineaţă”, dar prognozele nu indică, în acest moment, condiţii nefavorabile similare pentru ziua de duminică.

„Ar trebui să asistăm la revenirea vânturilor din nord-vest deasupra regiunii Marilor Lacuri, ceea ce ar putea capta o parte din acest fum şi l-ar putea împinge spre nord-est”, a explicat pentru AFP Peter Mullinax, meteorolog la NWS.

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În mai multe oraşe din Midwest şi din nord-est, numeroşi locuitori purtau vineri măşti în spaţiul exterior pentru a se proteja.

Învăluite într-o ceaţă gălbuie, oraşele Detroit şi Chicago înregistrau indici de calitate a aerului aflaţi în categoria „periculoasă”. Potrivit site-ului specializat IQAir, acestea se numărau vineri printre cele mai poluate metropole din lume.

Vântul care a suflat în direcţie sudică a transportat fumul până la Washington. Capitala americană înregistra o calitate a aerului considerată „foarte nesănătoasă”, un nivel la care autorităţile recomandă întregii populaţii să evite orice activitate în aer liber care nu este esenţială.

Ploile aşteptate în weekend ar putea contribui la disiparea fumului dens, potrivit lui Mark Parrington, cercetător în cadrul serviciului european Copernicus pentru monitorizarea atmosferei.

„Însă, ceea ce se va întâmpla ulterior va depinde de evoluţia incendiilor şi de intensitatea acestora”, a precizat el pentru AFP.

NWS a prelungit până vineri alerta privind calitatea aerului în Chicago, precizând totodată că furtuni izolate şi schimbarea de direcţie a vântului ar putea transporta fumul către nord-est.

Citește și: Fumul incendiilor din Canada sufocă nord-estul SUA. New York, în alertă din cauza calității aerului

Legătura dintre incendiile forestiere și schimbările climatice

În timp ce fumul acoperă vaste regiuni din Canada şi din Statele Unite, specialiştii şi apărătorii mediului au subliniat legătura dintre multiplicarea acestor episoade de poluare asociate incendiilor forestiere şi schimbările climatice.

„Un cer din ce în ce mai plin de fum subliniază urgenţa unei tranziţii rapide către energiile curate, în locul construirii de noi infrastructuri legate de combustibilii fosili, care agravează şi mai mult schimbările climatice”, a declarat Paul Mathewson, directorul de programe ştiinţifice la organizaţia Clean Wisconsin.

Potrivit specialistului, schimbările climatice favorizează prelungirea sezonului incendiilor din cauza temperaturilor mai ridicate şi a reducerii umidităţii solului.

„Când izbucneşte un incendiu în astfel de condiţii, asistăm la focare de amploare foarte mare, care pot arde neîntrerupt, săptămâni întregi, chiar şi pe tot parcursul verii”, a explicat el.

Peste 200 de incendii sunt scăpate de sub control în Canada

Situaţia continuă să se deterioreze în Canada, unde, potrivit celor mai recente cifre ale Centrului interdepartamental pentru incendii forestiere din Canada, 209 incendii sunt scăpate de sub control în întreaga ţară, dintr-un total de 893 de incendii active.

Deşi sezonul incendiilor este până în prezent mult mai puţin dramatic în comparaţie cu cel din 2023, un an record, intensitatea acestor evenimente s-a agravat considerabil în ultima săptămână.

Aproape 2,8 milioane de hectare au fost mistuite de flăcări de la începutul anului, conform ultimelor cifre oficiale ale guvernului federal. Vinerea trecută, cifra era de aproape 1,6 milioane de hectare.

Incendiile din Ontario nu au provocat până în prezent victime, însă mai multe sate izolate au fost evacuate.

Editor : Ana Petrescu

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