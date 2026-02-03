Live TV

Scenariul în care Rusia încalcă un viitor armistițiu în Ucraina. Cum ar reacționa Europa și SUA în primele 24 de ore (Financial Times)

Data actualizării: Data publicării:
soldați pe front în ucraina
Război în Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Ucraina a convenit cu partenerii occidentali că orice încălcare persistentă de către Rusia a unui viitor acord de încetare a focului va declanşa un răspuns militar coordonat din partea Europei şi a SUA, a relatat marţi Financial Times, citând persoane informate despre discuţii.  

Planul a fost discutat în mai multe rânduri în decembrie şi ianuarie între oficiali ucraineni, europeni şi americani şi ar implica un răspuns pe mai multe niveluri la orice încălcare a unui armistiţiu convenit de către Rusia, se arată în relatare, conform Reuters, care precizează că nu a putut verifica deocamdată informaţia.

Emisari de la Kiev, Moscova şi Washington se vor întâlni la Abu Dhabi miercuri şi joi pentru discuţii care vizează încheierea războiului, a precizat Financial Times.

Conform propunerii, orice încălcare a armistiţiului de către Rusia ar declanşa un răspuns în termen de 24 de ore, începând cu un avertisment diplomatic şi, dacă este necesar, acţiuni din partea armatei ucrainene pentru a opri încălcarea, menţionează ziarul citat.

Dacă ostilităţile ar continua după această perioadă, propunerea ar trece la o a doua fază de intervenţie folosind forţe din aşa-numita Coaliţie a voinţei, care include mulţi membri ai UE şi Regatul Unit, Norvegia, Islanda şi Turcia, se arată în articol.

Financial Times a adăugat că, în cazul unui atac extins, un răspuns coordonat din partea unei forţe susţinute de Occident, care să includă armata americană, ar fi declanşat la 72 de ore de la încălcarea iniţială.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026 Winter Olympics, day -5, Tesero Cross Country Stadium, Prev
1
Riccardo, băiatul dat jos din autobuz și forțat să meargă 6 km prin zăpadă, va avea rol...
Aleksandar Vucic
2
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în...
Vladimir Putin.
3
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și asupra restului regiunii...
Massoud Pezeshkian
4
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
5
Deciziile anunțate de PSD după ședința de la Vila Lac: „România nu își mai permite tot...
Lovitură de proporții: Cristiano Ronaldo a spus "DA"! Transferul la care nu se aștepta nimeni
Digi Sport
Lovitură de proporții: Cristiano Ronaldo a spus "DA"! Transferul la care nu se aștepta nimeni
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Andrii Sybiha
Reacția Ucrainei după apelul șefului FIFA ca Rusia să fie reprimită în fotbalul internațional
Global Network Information, 3D rendering
Portavionul spațial al Chinei: superarmă sau propagandă?
serghei lavrov
Rusia avertizează din nou împotriva desfășurării de forțe occidentale în Ucraina. Laude pentru Trump: „Unul dintre puținii politicieni”
agenți ICE în Minneapolis
Influencer pro-Trump care susținea că toți migranții reținuți sunt niște „infractori”, arestat de ICE în SUA
photo-collage.png - 2025-10-29T204424.025
Marea Britanie expulzează un diplomat rus. Ce a motivat decizia Londrei
Recomandările redacţiei
baza militara rusa
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă...
hnzfhbz
Pacient în „spitalul morții”: Bolnavi de cancer tratați în frig și...
Plăți anticipate pentru alocații și indemnizații în februarie. Foto Getty Images
Alocațiile, indemnizațiile și stimulentul de inserție vor fi virate...
crima
Crimă șocantă în București: Un bărbat a fost găsit mort în propriul...
Ultimele știri
Membrii Departamentului pentru Securitate Internă, inclusiv agenții ICE, vor fi echipați cu camere audio-video portabile
„Ştie cineva cum să-mi vând omul?” Ce discută „agenții AI” între ei pe Moltbook, o nouă și ciudată reţea socială 
Trump solicită daună de un miliard de dolari de la Universitatea Harvard
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii se schimbă definitiv în februarie 2026. Zilele cheie din luna marilor răsturnări de situație
Cancan
Ce boală avea medicul din Pitești care a fost găsit mort în cabinetul său. Cu ce probleme se confrunta Alin...
Fanatik.ro
Ce istoric penal are tânărul care le-a furnizat droguri criminalilor de la Cenei. Motivul incredibil pentru...
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Transferul lui Joao Paulo la FCSB l-a făcut pe Gigi Becali să vrea să schimbe legea: „O să intervin ca...
Adevărul
Ciprian Ciucu vrea să elimine gratuitatea STB pentru pensionarii cu venituri mari. Ce prevede inițiativa...
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Cu ce se ocupă Elena Cârstea în SUA. Afacerea care i-a schimbat viața după retragerea din muzică: „E o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ilie Bolojan a intervenit și totul s-a schimbat, după ce a aflat de impozitul de 36.000 de euro
Pro FM
Cine este Olivia Dean, noua revelație a muzicii pop. A câștigat un premiu Grammy, iar muzica ei e virală pe...
Film Now
Lily Collins, cuvinte dulci pentru tatăl ei: „Te iubesc până la Lună și înapoi”. Phil Collins a împlinit 75...
Adevarul
Banii primiți de România din SAFE vor ajunge în Franța și Germania: „Din 100 de lei cât dau pe un tanc, 20 de...
Newsweek
Pensiile au crescut cu doar 38 lei după Marea Recalculare din 2024. Cele de invaliditate au scăzut cu 31 lei
Digi FM
Lavinia Pîrva, naturală în fața fanilor. Soția lui Ștefan Bănică a apărut fără machiaj și în pijamale cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Cicliștii participanți la Turul Down Under din Australia, atacați de canguri agresivi. Imaginile sunt virale
Film Now
Averea lui Catherine O'Hara, dezvăluită după moartea neașteptată a actriței. Cât a strâns după 50 de ani de...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”