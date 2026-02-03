Ultimele informații din dosarul Epstein zguduie lumea politică și familia regală britanică

Fostul prinț britanic Andrew, fosta sa soție Sarah Ferguson și un fost ambasador al Regatului Unit la Washington au fost luni din nou în centrul atenției în scandalul Jeffrey Epstein, după ce e-mailuri șocante cu defunctul infractor sexual au zguduit cercurile politice și regale.

Documentele conțineau multiple e-mailuri între personalități notabile din Regatul Unit și Epstein, dezvăluind adesea relații cordiale, tranzacții financiare ilicite și fotografii private, scrie AFP, preluată de uk.news.yahoo.com.

Repercusiunile au continuat luni, purtătorul de cuvânt al prim-ministrului Keir Starmer afirmând că Peter Mandelson, fostul ambasador al Regatului Unit în Statele Unite, ar trebui să fie destituit din funcția de membru al Camerei Lorzilor, Camera Superioară a Parlamentului britanic.

Ministrul Darren Jones a declarat că Mandelson „trebuie să răspundă pentru acțiunile și comportamentul său”.

Anchetă privind legăturile lui Mandelson cu Epstein

Starmer a dispus o anchetă privind contactele lui Mandelson cu Epstein, după acuzațiile că acesta ar fi transmis un memorandum confidențial al Guvernului finanțatorului discreditat.

Mandelson, în vârstă de 72 de ani, care a fost demis din funcția de ambasador în SUA anul trecut din cauza legăturilor sale cu Epstein, ar fi primit, de asemenea, mai multe plăți de la Epstein la începutul anilor 2000, potrivit documentelor date publicității.

Un schimb de mesaje pare să arate că Mandelson i-a trimis lui Epstein, în 2009, un briefing economic sensibil destinat prim-ministrului de atunci, Gordon Brown, când era secretarul de afaceri al lui Brown.

Mandelson apare, de asemenea, în fotografii nedatate, recent publicate, purtând un tricou și lenjerie intimă, alături de o femeie a cărei față a fost ascunsă.

Politicianul a renunțat duminică la calitatea de membru al Partidului Laburist, pe care o deținea de zeci de ani, susținând în continuare că acuzațiile sunt „false”.

Legislatorul Stephen Flynn, liderul Partidului Național Scoțian (SNP) pro-independență din Parlament, a declarat că i-a scris comisarului Poliției Metropolitane din Londra, solicitând investigarea lui Mandelson pentru posibile abateri în exercitarea funcției publice.

Fratele regelui Charles, îndemnat să depună mărturie în fața Congresului

Între timp, au crescut apelurile pentru ca Andrew Mountbatten-Windsor – care a fost deposedat de titlurile sale regale în octombrie anul trecut – să depună mărturie în fața Congresului SUA despre crimele lui Epstein, întrucât o altă femeie a afirmat că a fost traficată în Marea Britanie pentru a avea relații sexuale cu prințul de atunci.

A doua acuzație de natură sexuală a fost făcută la peste un deceniu după ce Virginia Giuffre a declarat că a fost traficată de Epstein și agresată sexual de trei ori de Andrew, inclusiv când avea 17 ani.

După ce Giuffre a intentat un proces împotriva lui Andrew, care a negat în repetate rânduri orice legătură cu Epstein, fratele regelui Charles al III-lea i-a plătit o despăgubire de milioane de lire sterline în 2022, fără a recunoaște vreo vină.

Charles i-a retras deja lui Andrew toate titlurile și i-a ordonat să părăsească Royal Lodge, reședința sa de două decenii din domeniul Windsor, la vest de Londra.

În actualul lor de documente din dosarele Epstein date publicității apar imagini cu fostul prinț Andrew pe infama insulă a lui Jeffrey Epstein. Prințul este aplecat asupra corpului unei tinere care este întinsă pe podea.

Soția lui Andrew, Sarah Ferguson, îi cerea lui Epstein să se căsătorească cu ea

În timp ce prietenia dintre fostul duce de York și Epstein a fost în centrul atenției de ani de zile, ultimele e-mailuri par să dezvăluie și amploarea legăturilor dintre fosta soție a lui Andrew, Sarah Ferguson, și Epstein.

„Mulțumesc, Jeffrey, pentru că ești fratele pe care mi l-am dorit întotdeauna”, a scris Ferguson, poreclită „Fergie”, într-un e-mail din august 2009, la un an după ce Epstein a fost condamnat pentru procurarea unei minore în scopul prostituției.

„Ești o legendă”, se arată într-un e-mail din iunie 2010 de la „Sarah”, deși adresa de e-mail este redactată, la fel ca în celelalte schimburi de mesaje.

„Nu am cuvinte să-ți descriu dragostea și recunoștința mea pentru generozitatea și bunătatea ta. Xx Sunt la dispoziția ta. Căsătorește-te cu mine.”

Mai multe schimburi de mesaje par să includă invitații și planuri de întâlnire, precum și discuții despre problemele financiare ale lui Ferguson după divorțul de Andrew din 1996.

Într-un schimb de mesaje despre o posibilă întâlnire, Ferguson îi spune lui Epstein că o aștepta pe fiica ei mai mică, Eugenie, să se întoarcă de la „un weekend de sex”.

Ducesa de York are două fete, prinţesa Beatrice şi prinţesa Eugenie din căsnicia cu fratele mai mic al regelui Charles.

Fergie, în centrul atenției

Cu toate acestea, relația s-a deteriorat după ce „Fergie” și-a cerut scuze pentru prietenia și relațiile sale cu Epstein într-un interviu din 2011, spunând că „detesta pedofilia” și că rupea legăturile cu el.

De asemenea, ea a calificat împrumutul de 15.000 de lire sterline (20.000 de dolari) pe care l-a luat de la el pentru a-și achita datoriile drept „o eroare gigantică de judecată”.

După ce a fost condamnat pentru relaţii sexuale cu minore, Jeffrey Epstein i-a solicitat ducesei de York, Sarah Ferguson, să publice o declaraţie în care să afirme că el „nu este un pedofil” şi a susţinut că ducesa a fost păcălită să creadă falsele acuzaţii care i s-au adus, conform noilor documente despre cazul Epstein.

Fostul senator George Mitchell Astfel, e-mailurile mai dezvăluie că, în martie 2011, finanţatorul pedofil i-a cerut publicistului Mike Sitrick, fondatorul Sitrick and Company, o firmă de relaţii publice cu sediul în Los Angeles, înfiinţată în 1989, „să redacteze o declaraţie care, într-o lume ideală, ar fi făcută publică de Fergie”. Epstein le-a spus altora: „Fergie a spus că ar putea organiza un ceai în apartamentele sale de la Palatul Buckingham… sau de la Castelul Windsor” în 2009. Documentele arată, de asemenea, că Epstein a primit şi trimis mai multe articole de presă legate de fosta ducesă cu privire la divorţul acesteia de prinţul Andrew Mountbatten-Windsor, şi de situaţia ei financiară. Pierderea titlurilor de către prinţul Andrew a însemnat că şi fosta ducesă a revenit la numele de Sarah Ferguson. Ea a fost criticată şi pentru că, într-un mesaj către Epstein scris după condamnarea acestuia pentru pedofilie, îl numea „prieten suprem”, în pofida faptului că l-a renegat public în mass-media. Universitatea Queen's din Irlanda de Nord a anunțat luni că va renunța la numele fostului senator american George Mitchell pentru unul dintre institutele sale, din cauza legăturilor sale cu Epstein. Mitchell a mediat negocierile care, în 1998, au pus capăt unui conflict de trei decenii privind dominația britanică în Irlanda de Nord și a fost rector al prestigioasei universități în perioada 1999-2009. Ultima serie de documente include 339 de referiri la Mitchell, printre care mai multe întâlniri și prânzuri. Mitchell a declarat anterior că regretă că l-a cunoscut pe Epstein și că nu avea cunoștință de acțiunile ilegale ale acestuia.

Editor : M.C