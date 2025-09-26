Live TV

Ce este vortexul polar și cum influențează fenomenul vremea din România. Ce spun meteorologii despre temperaturile din octombrie

Vortex polar în România. Foto Getty Images
Ce înseamnă vortex polar Cum va fi vremea la începutul lunii octombrie Când sunt așteptate primele ninsori la munte

În prezent, în România se înregistrează temperaturi mai scăzute decât valorile normale pentru această perioadă, situație determinată de un context meteorologic ce readuce în atenție activitatea vortexului polar. Florinela Georgescu, director la Administrația Națională de Meteorologie, a explicat pentru Digi24 ce presupune acest fenomen și cum ar putea influența vremea din următoarele săptămâni. Pentru că există variații însemnate mari de temperatură în această perioadă, în zonele montane sunt așteptate primele ninsori.

Începând de joi, 25 septembrie, vremea se va răci accentuat în toată țara. Temperaturile vor fi mai mici cu 10-15 grade față de zilele anterioare, iar vântul va sufla cu intensificări în sud și local în restul regiunilor, atingând la rafală viteze de 40-50 km/h.

Ce înseamnă vortex polar

„Vortexul polar este o formațiune atmosferică caracterizată prin presiuni și temperaturi scăzute, specifică latitudinilor înalte (zone polare). Fenomenul se manifestă atât în emisfera nordică, cât și în cea sudică, însă pe noi ne interesează, în special, ce se întâmplă la Polul Nord, acolo unde, pe măsură ce avansăm spre iarnă, începe să se contureze această formațiune specifică sezonului. (evoluția vortexului de la Polul Nord se intensifică odată cu apropierea sezonului rece)

În jurul acestei zone de presiune scăzută și aer arctic (mase de aer foarte rece) se formează un brâu de vânturi puternice, de aici și denumirea de vortex.

Acești curenți atmosferici au rolul de a menține aerul cât mai rece în zona polară, însă viteza lor este variabilă. Există perioade în care viteza vântului este mai mică (vortexul slăbește) decât media firească a sezonului rece și atunci lasă posibilitatea masei de aer foarte rece să coboare spre latitudini mai sudice.

Vortex puternic înseamnă menținerea masei de aer foarte rece la latitudinile polare. Dacă această situație se întâmplă în sezonul rece, atunci este posibil ca, în zona României, să avem o iarnă cu temperaturi mai blânde decât este normal. Acest fenomen a fost observat frecvent în sezoanele reci din anii trecuți. Pe de altă parte, în sezoanele de tranziție, de la toamnă la iarnă și de la iarnă la primăvară, presiunea vortexul polar tinde să slăbească și atunci se formează condiții prielnice ca aerul foarte rece să coboare mult spre sud și să favorizeze o vreme mai severă. ”, a explicat pentru Digi24 Florinela Georgescu, director la Administrația Națională de Meteorologie (ANM)

Vortexul polar nu trebuie asociat automat cu episoade de răcire accentuate a vremii în România

„Vortexul polar nu este un fenomen neobișnuit, însă este important de menționat faptul că, în perioada pe care o traversăm, vortexul este în curs de formare și nu este cauza principală a episoadelor de răcire pe care le avem acum în România. Mai degrabă, acum, de interes este ceea ce se întâmplă în straturile joase, la nivelul solului. Cauza principală se află în zona Atlanticului, unde, la fel ca în fiecare toamnă, foștii ciclonii tropicali rămân activi. Aceștia generează fenomene de vreme severă, manifestate prin vânturi puternice și cantități importante de precipitații, în special în vestul Europei.

În astfel de situații, vânturile puternice pot influența parametrii meteorologici la scară continentală. Ele favorizează avansul aerului cald din nordul Africii și, pe măsură ce se deplasează deasupra regiunilor nordice ale Europei, facilitează pătrunderea aerului rece în spatele lor.

Ceea ce se întâmplă acum nu este detrminat în mod direct de vortexul polar, ci aș spune, mai degrabă, că este o situație mai complexă în care și vortexul are un rol. Este vorba despre o perioadă de tranziție între sezonul cald și cel rece.

În această perioadă, în stratul inferior al atmosferei există un anticiclon extins peste cea mai mare parte a continentului, care se deplasează puternic spre România, aducând aer mai rece și variații semnificative ale presiunii atmosferice, ceea ce explică intensificările vântului.”, a mai adăugat Florinela Georgescu

Cum va fi vremea la începutul lunii octombrie

„Estimările meteorologice pe care le avem în prezent indică faptul că, în următoarele două săptămâni, chiar până la sfârșitul primei decade a lunii octombrie, temperaturile ar putea rămâne sub valorile normale ale perioadei. Ulterior, semnalele arată că am putea reveni la un normal, un regim cu temperaturi ușor mai blânde, mai crescute.

Pe măsură ce ne apropiem de a doua jumătate a lunii octombrie, temperaturile scad, specific sezonului de toamnă, astfel că este puțin probabil să mai înregistrăm valori de până la 28 de grade, precum cele din luna septembrie. În primele 20 de zile ale lunii septembrie, temperaturile au fost mult peste valorile normale ale lunii.

Din păcate, am trecut la temperaturi sub normal și ne stabilizăm acum pe un regim al temperaturilor sub normă până spre jumătatea lunii octombrie.”, a mai precizat sursa Digi24

Când sunt așteptate primele ninsori la munte

„Presiunea atmosferică este în creștere, ceea ce înseamnă că nu mai favorizează formarea precipitațiilor. Totuși, pentru că există o variație puternică de temperatură, în zonele montane sunt condiții de formare a unor precipitații mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare în următoarele zile (sfârșitul lunii septembrie/începutul lunii octombrie). Fenomenul nu este neobișnuit, fiind perioada în care apar, de regulă, primele ninsori. Eventualul strat de zăpadă care s-ar putea depune ar avea doar câțiva centimetri și nu ar rezista pentru mult timp.”, conchide Florinela Georgescu, director ANM

