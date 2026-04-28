Premierul maltez convoacă alegeri anticipate, promițând stabilitate pe fondul conflictului cu Iranul

Premierul maltez Robert Abela. Foto: Profimedia

Malta va organiza alegeri parlamentare pe 30 mai, a anunțat premierul Robert Abela, convocând scrutinul cu un an înainte de expirarea actualului său mandat de cinci ani. Abela a declarat într-un mesaj televizat că, având în vedere că lunile următoare se preconizează a fi „cruciale” în contextul situației internaționale, Malta are nevoie de un guvern care să se concentreze exclusiv asupra stabilității, scrie TVPWorld.

„Numai acest guvern poate continua să asigure stabilitatea de care țara are nevoie”, a spus el, subliniind totodată că țara este bine pregătită din punct de vedere financiar și că poate garanta că prețurile la energie vor rămâne stabile.

Guvernul său condus de Partidul Laburist deține o majoritate confortabilă în Parlamentul maltez, iar sondajele de opinie arată că este pe cale să câștige cu ușurință un al patrulea mandat consecutiv, un record.

Economia Maltei se numără printre cele mai performante din Europa, cu un deficit de 2,2% din PIB, o datorie publică de 46%, o inflație scăzută și o rată a șomajului practic inexistentă, țara fiind nevoită să importe forță de muncă străină pentru multe sectoare.

Cu toate acestea, au fost exprimate îngrijorări că actualul conflict din Orientul Mijlociu ar putea determina o creștere bruscă a inflației într-o țară dependentă de importuri și, de asemenea, ar putea afecta turismul pe fondul creșterii prețurilor la combustibilul pentru aviație.

Speculațiile privind alegerile anticipate au crescut de câteva săptămâni, prim-ministrul făcând aluzii la un anunț în cadrul mai multor discursuri recente.

Principalul adversar al lui Abela va fi Alex Borg, care a fost ales lider al Partidului Naționalist de centru-dreapta în urmă cu doar câteva luni.

Doar aceste două partide sunt reprezentate în parlamentul maltez din 1966. Partidul Laburist deține în prezent 55% din locuri, o diferență record față de rivalii săi naționaliști într-o țară în care marjele au fost, de obicei, mult mai strânse.

Rata de participare la vot este, de obicei, de aproximativ 90%.

Editor : M.C

