În București s-a înregistrat cea mai puternică ninsoare din această iarnă.
În București s-a înregistrat cea mai puternică ninsoare din această iarnă. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea
Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM, a declarat marți, la Digi24, că începând de miercuri, după episodul sever de viscol și ninsori abundente, temperaturile vor crește în sud-vestul și vestul țării. Ea avertizează însă că de sâmbătă ne putem aștepta din nou la zile și nopți geroase. 

Potrivit șefei ANM, până pe data de 24 februarie ne putem aștepta la fenomene specifice datei din calendar.

„Vorbim de cel mai sever episod din această iarnă 2025-2026 și până la finalul iernii este posibil, cel puțin la acest moment, așa cum arată datele, până în jurul datei de 24 să vorbim în continuare de fenomene specifice datei din calendar. S-a prelungit atenționarea meteorologică de cod portocaliu până la ora 16:00 pentru județul Ilfov și municipiul București, pentru că ninsorile vor continua, nu la consistența ultimelor două 12-16 ore, însă până la finalul acestui episod așteptăm ca stratul de zăpadă să depășească 50 de centimetri. Vom vedea la finalul episodului dacă ne vom apropia de recordul înregistrat în 2008, de 57 de centimetri”, a declarat aceasta.

„În același timp, pentru cinci județe din partea de sud-est, respectiv Călărași, Ialomița, Brăila, Tulcea și Constanța, un cod portocaliu până la ora 23:00. Vorbim de strat de zăpadă de 20-25cm, dar și intensificări puternice ale vântului, cu rafale de 60-80km/h, temporar va fi viscol puternic și zăpadă troienită.

Un cod galben pentru vânt până în această seară, la ora 23:00 pentru județele Mehedinți, Dolj și Teleorman, cu rafale de 50-70km/h. Și din această seară, de la ora 23:00 până mâine dimineață la ora 10:00, în estul Carpaților Meridionali și Carpații de Curbură vorbim de asemenea de vânt cu rafale de 70-90km/h, vânt care va determina de asemenea ninsoarea viscolită. Din punct de vedere termic, temperaturile vor fi astăzi mai coborâte în special în Moldova, estul Munteniei și în Dobrogea, maxime între -6 și 0 grade, minime negative la noapte - 8 și 1 grad”, mai spune Florinela Georgescu.

Directorul ANM atrage atenția că după o ușoară creștere a temperaturilor, în intervalul de miercuri și până vineri, începând din acest weekend ne putem aștepta din nou la zile și nopți geroase.

„Chiar dacă mâine, joi și vineri vom constata temperaturi pozitive în special în sud-vest și în vest, cu valori de 10-11 grade, de sâmbătă și duminică din nou o masă de rece va determina scăderea regimului de temperaturi atât ziua, cât și pe parcursul nopților și dimineților, dar mai ales temperaturile pe parcursul nopților vor fi de interes în depresiuni și în Moldova, unde este posibil să consemnăm valori sub -15 -10 grade cu -5 grade în Capitală. Deci vom vorbi de nopți geroase”, a mai spus ea.

