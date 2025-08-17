Live TV

Cod portocaliu de furtuni puternice. Care sunt zonele vizate de avertizarea ANM

Data actualizării: Data publicării:
fulger in furtuna
Foto: Profimedia Images

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis duminică avertizări nowcasting cod portocaliu de averse torenţiale în localităţi din judeţele Arad, Bihor şi Vâlcea.

Potrivit meteorologilor, până la ora 15:00, în judeţul Arad (localităţile: Hălmagiu, Vârfurile, Hălmăgel), Bihor (Pietroasa, Vaşcău, Câmpani, Cărpinet, Nucet, Criştioru de Jos), dar şi în zona de munte a acestui judeţ, la altitudini de peste 1800 de metri, se vor semnala averse torenţiale care vor acumula 25 - 40 litri/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 50 - 55 km/h), grindină de medii dimensiuni (2 - 4 centimetri).

Fenomene similare vor persista până la aceeaşi oră şi în localităţile Boişoara, Voineasa şi Titeşti din judeţul Vâlcea.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

