Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion. ANM a actualizat prognoza pentru finalul lui 2025

Data publicării:
vreme, iarna, toamna, meteo
Prognoza meteo pentru patru săptămâni Foto: Shutterstock

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți, 16 decembrie, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Conform meteorologilor, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele obișnuite în perioada 15 - 29 decembrie, urmând apoi o răcire.

Săptămâna 15 - 22 decembrie

Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în zonele montane.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Săptămâna 22 - 29 decembrie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile. Cantitățile de precipitații vor fi local excedentare în regiunile sudice, dar și deficitare în cele nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 29 decembrie 2025 - 5 ianuarie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Săptămâna 5 - 12 ianuarie 2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor avea o tendință ușor deficitară în vestul și nord-vestul țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

Editor : A.M.G.

S-a terminat! Instanța a dat verdictul final în procesul dintre Răzvan Burleanu și Florin Prunea
