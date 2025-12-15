Live TV

De Crăciun, vremea se răcește. Ce arată prognoza meteo actualizată, pe regiuni, până pe 28 decembrie

Data publicării:
brad de craciun in bucuresti
Foto: Shuttertsock
Din articol
Vremea în Banat Vremea în Crișana Vremea în Transilvania Vremea în Maramureș Vremea în Moldova Vremea în Dobrogea Vremea în Muntenia Vremea în Oltenia  Vremea la munte

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza meteo actualizată, pe regiuni, pentru următoarele două săptămâni, valabilă în intervalul 15-28 decembrie. Potrivit meteorologilor, în primele zile vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei, cu puține precipitații, iar spre sfârșitul intervalului se va răci treptat, cu șanse mai mari de ploaie sau ninsoare, mai ales la munte.

Vremea în Banat

Temperaturile diurne vor fi în creștere în primele zile, astfel că vor atinge o valoare medie de 14 grade, în 18 și 19 decembrie. Ulterior se poate observa o scădere a mediei maximelor termice, până în data de 21 decembrie, când se vor înregistra 9 grade. Începând cu ziua de 24 decembrie se remarcă o scădere treptată a temperaturilor maxime, spre o medie de 3...4 grade la finalul celei de-a doua săptămâni.

Dacă se face raportare la media temperaturilor din timpul nopții, în prima săptămână de analiză va fi cuprinsă între -2 și 1 grad, cu cele mai mici valori în data de 16 decembrie. Mai mult decât atât, după 23 decembrie se poate identifica o scădere a minimelor termice, atingând o medie de -2 grade la finalul intervalului de anticipație.

Probabilitatea de precipitații va fi redusă în prima parte a perioadei de referință, însă va crește în a doua parte a acesteia.

Vremea în Crișana

Maximele termice vor crește semnificativ în primele zile, astfel încât media acestora se va situa în jurul a 13 grade, în data de 19 decembrie. După aceasta, se remarcă scăderea temperaturilor diurne până în 21 decembrie, când mediat se vor înregistra aproximativ 9 grade, valoare ce se va menține și în zilele de 22 și 23 decembrie. Ulterior, poate fi identificată scăderea treptată a temperaturilor maxime, astfel că se vor atinge 2...3 grade la sfârșitul celei de-a doua săptămâni analizate.

În ceea ce privește media minimelor termice, se pot observa variațiile acesteia în prima săptămână, cu cele mai mici valori în 16 decembrie și cele mai mari în 19 și 20 decembrie. De asemenea, un aspect important este reprezentat de răcirea treptată de la finalul intervalului de referință, când se vor înregistra aproximativ -3 grade.

Probabilitatea de precipitații va fi redusă în prima săptămână analizată, însă va crește în cea de-a doua parte a intervalului de anticipație.

Vremea în Transilvania

Temperaturile din timpul zilei vor fi în creștere în prima săptămână de prognoză, de la o valoare medie de 3 grade, în ziua de 15 decembrie, până spre aproximativ 10 grade, în 19 și 20 decembrie.

Ulterior, media maximelor diurne va scădea de la o zi la alta, astfel încât, la finalul intervalului de anticipație, se vor înregistra 1...2 grade. În ceea ce privește temperaturile minime se poate identifica o scădere în data de 16 decembrie, când mediat se vor înregistra -5 grade.

După aceasta, poate fi remarcată creșterea temperaturilor din timpul nopții spre valori medii de -2...0 grade, în intervalul 19-26 decembrie. La sfârșitul perioadei de anticipație se vor atinge, în medie, -4 grade.

Probabilitatea de precipitații va fi redusă în prima jumătate a intervalului de referință, însă va fi în creștere în cea de-a doua săptămână, îndeosebi începând cu data de 23 decembrie.

Vremea în Maramureș

Temperaturile maxime vor crește remarcabil în prima săptămână, astfel că media acestora va atinge 11 grade, în 19 și 20 decembrie, caracterizând o vreme mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru perioada respectivă. După aceasta, se poate observa o scădere de la o zi la alta până la finalul celei de-a doua săptămâni de referință, astfel încât, mediat se vor înregistra 2 grade.

Dacă se face referire la media temperaturilor de pe parcursul nopții, se identifică scăderea bruscă a acesteia din data de 16 decembrie, spre -4...-3 grade, apoi creșterea treptată până în 19 decembrie, când se vor atinge 0 grade, valoare ce se va menține până în 24 decembrie. Începând cu această zi, se preconizează o nouă răcire a vremii, cu medii ale minimelor termice în jurul a -4 grade, spre sfârșitul perioadei de anticipație.

Probabilitatea de precipitații se va menține redusă în prima parte a intervalului de prognoză, însă va fi în creștere începând cu data de 23 decembrie.

Vremea în Moldova

În prima jumătate a intervalului, regimul termic va caracterizat de valori peste cele climatologic specifice perioadei. Până pe 18 decembrie se estimează o creștere ușoară a valorilor maxime, când se vor înregistra, în medie, 9...10 grade.

Din 19 decembrie, tendința temperaturilor maxime va fi de scădere treptată până la finalul intervalului, când se vor înregistra, în medie, 0...2 grade. Minimele vor ave oscilații de la o zi la cealaltă, cu o tendință de creștere a valorilor până în data de 22 decembrie, astfel încât se vor înregistra, în medie, de la -4...-2 grade până la 1...3 grade. Din 23 decembrie, acestea vor marca o scădere treptată și sunt estimate valori , în medie, de -5...-3 grade.

Probabilitatea de precipitații va fi redusă în prima săptămână, însă va crește în cea de-a doua parte a intervalului analizat.

Vremea în Dobrogea

Pe parcursul primei jumătăți a intervalului, temperaturile se vor menține peste mediile multianuale. Maximele termice vor fi în creștere ușoară până în 17 decembrie, când mediile regionale vor atinge 11…12 grade. Ulterior, din 22 decembrie, valorile diurne vor intra într-un proces de scădere treptată, ajungând spre finalul perioadei la 2…4 grade.

Minimele termice vor avea variații zilnice, însă cu o tendință generală de creștere până în 21 decembrie, de la 1…3 grade la 5…6 grade, apoi vor scădea din nou, revenind spre –2…1 grad la sfârșitul intervalului.

Probabilitatea de precipitații va fi redusă în prima parte a perioadei de referință, însă va crește în a doua parte a acesteia.

Vremea în Muntenia

Valorile termice se vor situa peste cele climatologic specifice perioadei în cea mai mare parte a intervalului. Temperaturile maxime vor avea variații de la o zi la cealaltă, iar până pe 19 decembrie se remarcă o creștere ușoară a valorilor, de la 7...8 grade până la 11...12 grade.

Din 24 decembrie se estimează o scădere treptată a maximelor termice, până la valori, în medie, de 2...3 grade. Temperaturile minime vor oscila de la o zi la alta în prima săptămână a intervalului, când se vor înregistra, în medie, -3...-1 grad, însă cu un semnal clar de încălzire între 21 și 23 decembrie, când se vor înregistra, în medie, 2...4 grade.

Ulterior, minimele vor intra într-un proces de răcire treptată, revenind spre valori medii de –3…–2 grade spre sfârșitul intervalului.

Probabilitatea de precipitații va fi redusă în prima jumătate a intervalului, însă va fi în creștere spre finalul celei de a doua săptămâni, îndeosebi începând cu data de 23 decembrie.

Vremea în Oltenia 

În prima parte a intervalului, temperaturile se vor menține peste mediile climatologice, cu maxime în creștere ușoară până în 18–19 decembrie, când se vor înregistra, în medie, 10…11 grade. Ulterior, maximele vor fi în scădere treptată, ajungând spre finalul intervalului, în medie, la 2…4 grade.

Temperaturile minime vor avea variații zilnice, dar cu o tendință de creștere până în 22 decembrie, de la valori medii de –3…–2 grade până la 3…4 grade. Din 23 decembrie, minimele vor scădea treptat, fiind estimate din nou, în medie, –3…–2 grade la sfârșitul intervalului.

Probabilitatea de precipitații va fi redusă în prima săptămână a intervalului, dar va crește spre finalul acesteia.

Vremea la munte

La debutul intervalului, regimul termic va avea o creștere temporară a temperaturilor maxime (de la 4...5 grade spre 8...9 grade), dar și a celor minime (-5...-4 grade până la 0...1 grad). Începând cu a doua zi din interval, respectiv 16 decembrie, se conturează însă un proces de scădere treptată a temperaturilor, resimțit atât pe parcursul zilei, cât și pe timpul nopții.

Astfel, de la valori situate peste mediile climatologice specifice perioadei, temperaturile vor evolua descendent, ajungând treptat către valori apropiate de normalul termic al perioadei, urmând ca până la finalul intervalului să se înregistreze maxime, în medie, de -4...-3 grade și minime de -9...-8 grade.

Probabilitatea de precipitații va fi redusă în prima parte a intervalului de interes, însă va fi în creștere începând cu data de 24 decembrie.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
viktor orban
2
Zeci de mii de protestatari cer demisia lui Viktor Orban, după dezvăluirea unor abuzuri...
Turkish President and Leader of Justice and Development (AK) Party Recep Tayyip Erdogan
3
Reacția lui Erdogan, după ce nave turcești au fost avariate la Odesa: Marea Neagră nu...
pacienti, spital
4
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Nicușor Dan: „Ion Iliescu, ca politician, a luat decizii extrem de discutabile. Eram...
"Soție de mafiot!" A fost pe locul 2 WTA, dar s-a retras în urmă cu 2 ani și se bucură de noua viață
Digi Sport
"Soție de mafiot!" A fost pe locul 2 WTA, dar s-a retras în urmă cu 2 ani și se bucură de noua viață
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
două persoane îmbrăcate în haine groase de iarnă merg prin ceață pe o stradă umedă.
Vreme schimbătoare înainte de Crăciun: după temperaturi atipice, ceață densă și maxime de 6-7 grade acaparează România
două persoane îmbrăcate în haine groase de iarnă merg prin ceață pe o stradă umedă.
Meteorologii anunță vreme mai caldă decât de obicei, vor fi maxime de 14 grade. Ceață și vânt în mai multe zone
tanara mergind pe o alee de langa o apa, intr-o zi cu ceata
Fenomenul meteo cu care se va confrunta mare parte din țară în următoarele zile. Anunțul meteorologilor
om cu zapada inghetata pe haine
Vremea se răcește în toată țara: sunt așteptate ninsori, vânt puternic și temperaturi negative. Anunțul meteorologilor
Temperature on the thermometer
Crăciun cu temperaturi peste mediile obișnuite. Cum va fi vremea după sărbători
Recomandările redacţiei
plenul parlamentului
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan va fi dezbătută și...
Digi 24_2025_12_15_09_41_00
Cum face bani spitalul-lagăr de la Târnăveni: bugetul statului este...
170413_ASF_ION_GIURESCU_07_INQUAM_PHOTOS_Octav_Ganea
Surse: ASF a oprit detașările de personal și reduce salariile...
Ukraine on Europe map, Donetsk and Luhansk regions (Donbass). Political outline map with Russia border, Crimea, Black and Azov Seas. Concept of Ukrain
Negocierile de pace de la Berlin au ajuns în impas. Cele trei părți...
Ultimele știri
Polonia vrea să trimită avioane MiG-29 în Ucraina. Oficial de la Varșovia: „Este mai bine decât să ajungă la fier vechi”
Premieră pentru Ucraina: Kievul va produce drone în Germania. Bundeswehr va fi principalul cumpărător
Un „coșmar juridic”: Rusia solicită daune de 230 de miliarde de dolari de la Euroclear, pentru activele confiscate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Violeta Bănică și iubitul ei, George, au sărbătorit doi ani de relație. Andreea Marin a fost prima care a...
Cancan
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns boschetar: ”N-are casă, doarme pe străzi”
Fanatik.ro
Dinamo face 4 transferuri în perioada de mercato: trei sunt fundași! „E scenariul ideal”. Ce se întâmplă cu...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Primul 11 al FCSB cu Unirea Slobozia: cu Lixandru, fără Miculescu. Cine joacă număr 9. Exclusiv
Adevărul
Țările din Vest unde românii ezită să se întoarcă: „Cei mai mulți sunt nostalgici. Vorbesc numai despre...
Playtech
Ce ajutoare primesc persoanele cu handicap: lista beneficiilor şi facilităţilor
Digi FM
De ce a ales Raluca Moroșanu să vorbească în cadrul conferinței de la Curtea de Apel. Judecătoarea, într-un...
Digi Sport
Inițial, lumea a crezut că e o glumă. Acum, Vin Diesel a făcut anunțul finalului de an
Pro FM
Ce avere are Inna, la doar 37 de ani. Artista deține o proprietate care costă peste un milion de dolari
Film Now
Regizorul american Rob Reiner soția sa, uciși în propria casă. Fiul lor este primul pe lista de suspecți
Adevarul
Primii români care au avut curajul să strige „Jos Ceaușescu”. Revolta anticomunistă care a prefigurat...
Newsweek
Cum au pierdut pensionarii 173 lei la pensie în 3 luni fără să știe? Cu ce procent din salariu rămâi la pensie
Digi FM
Usha Vance răspunde zvonurilor despre căsnicia cu JD Vance, într-un interviu rar: "Sunt lucruri din viața de...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
George Clooney, decizie radicală după o discuție cu soția sa, Amal. A spus totul fără jenă: „Nu mai sărut...
UTV
John Cena s-a retras oficial din WWE. Ultimul său meci s-a terminat cu o înfrângere