Echinocțiul de primăvară cu ninsori și lapoviță. Cum va fi vremea de Paște

Prognoza meteorologilor ne ia prin surprindere Mâine este echinocțiul de primăvară, însă ANM ne anunță ninsori și lapoviță, informează Digi24.

Nici vântul nu se domolește încă și vom fi sub alerte până mâine seară. Au apărut deja și primele estimări pentru perioada sărbătorilor pascale.

Regimul de temperaturi se va apropia de normele specifice datei din calendar, comparativ cu ceea ce am înregistrat de la începutul lunii martie și până în prezent.

Un ecart între 6° la nivelul maximelor în estul Transilvaniei, până la 14° de pildă, în sudul Banatului. Aproximativ 11 - 13° în Capitală. Minimele negative, spre -5° în zonele depresionare din estul Transilvaniei, până la 4-5° pe litoral.

De luni, temperaturi ușor în creștere, 8-16° cu un grad de incertitudine aferent intervalul lui față de care ne raportăm la această dată.

Vremea de Paște

Contăm pentru intervalul 5-12 aprilie, de temperaturi apropiate de valorile specifice date din calendar, și anume un ecart cu valori cuprinse între 12 până la 19°, cu 17° în Capitală.

