Meteorologii anunță că în zilele următoare vremea va rămâne instabilă, cu ploi însemnate, iar în unele zone va cădea grindină. Temperaturile vor fi însă peste normalul perioadei azi și mâine, cu 28 de grade Celsius în Banat. De marți, vremea se răcește semnificativ, iar la munte sunt așteptate ninsori.

Meteorologul ANM Oana Păduraru a explicat, în direct la Digi24, că va continua să plouă, chiar dacă astăzi precipitațiile vor cădea doar în zone mai restrânse.

„Nu scăpăm de ploi, chiar dacă astăzi ar exista o perioadă de pauză, să spunem, pentru că ploile sunt în restrângere ca arie către extremitatea estică, sud-estică a țării și vorbim și de ploi slabe cantitativ. În același timp, în timpul nopții, înnorările și ploile vor fi mai mult pe partea de vest, sud-vest a teritoriului, însă, în restul țării, probabilitatea de ploaie în această după-amiază va fi destul de redusă. În cursul zilei de mâine, însă, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere mai ales după-amiază, seară și chiar în prima parte a nopții de luni spre marți. Ne așteptăm ca astfel de manifestări să fie în special în regiunile intracarpatice, dar se vor regăsi și în partea de sud a țării”, a explicat Păduraru.

„Vorbim de averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și, izolat, căderi de grindină, iar cantitățile de apă de această dată vor putea ajunge chiar până la 20 - 30l/m², însă pe arii restrânse”, a continuta meteorologul, care a precizat că în zilele următoare se va înregistra o răcire accentuată a vremii.

„ Pe măsură ce ne apropiem de mijlocul săptămânii viitoare rămânem cu acest caracter instabil al vremii, dar pe de altă parte va surveni și o răcire destul de semnificativă aș putea să spun, pentru că la început, în partea de vest, nord-vest și de centru, apoi treptat, mai ales miercuri și în restul zonelor țării vorbim de valori termice sub cele specifice perioadei în care ne aflăm. Dacă deocamdată ajungem până la 28° astăzi și chiar și mâine, la nivel izolat, miercuri, cea mai rece zi din săptămână, maximele termice se vor încadra între 10 și 20 de grade și totodată și temperaturile pe parcursul nopților vor fi în scădere semnificativă, pentru că se vor apropia, mai ales în depresiuni, de pragul de îngheț, adică de 0° și ne așteptăm din nou să fie brumă pe arii restrânse, un fenomen periculos de altfel pentru această perioadă din an. La munte, la altitudini mari, mai ales pe creste, ploile se vor transforma treptat în lapoviță și chiar ninsoare”, a declarat meteorologul Oana Păduraru.

Vremea va da semne de îmbunătățire abia spre finalul săptămânii viitoare.

„Una peste alta, situația nu va fi prea bună la mijlocul acestei săptămâni, însă pe măsură ce ne apropiem de finalul săptămânii viitoare, vom mai câștiga câteva grade în termometre, iar probabilitatea de ploaie nu va mai fi chiar atât de mare”, a concluzionat reprezentanta ANM.

