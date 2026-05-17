Vreme schimbătoare în toată țara. Meteorologii anunță ploi și furtuni în mai multe regiuni, dar temperaturile cresc din nou

Vremea rămâne instabilă în următoarele zile în cea mai mare parte a țării, însă meteorologii anunță și o creștere a temperaturilor după răcirea accentuată din weekend. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, ploile și episoadele de instabilitate atmosferică se vor muta treptat dintr-o regiune în alta, în timp ce maximele vor reveni la valori apropiate de normalul perioadei.

Directorul de prognoză al ANM a explicat că luni fenomenele de instabilitate vor afecta în special vestul, nordul și centrul țării, iar marți ploile și furtunile se vor extinde în zonele centrale, estice și sudice. Meteorologii spun însă că temperaturile vor crește din nou după valorile neobișnuit de scăzute înregistrate în sudul țării.

„Ne așteptăm în continuare la vreme schimbătoare, cu episioade de instabilitate atmosferică în zilelele viitoare. O instabilitate care să se manifeste mâine în parta de Vest, de Nord și de Centru. Poimâine, în partea Centrală, Estică și Sudică a teritoriului. De miercuri, mai ales în zonele de munte și jumătatea Estică a țării, pentru că dinspre Vest presiunea atmosferică va crește treptat, blocând sistemele precitabile în jumătatea de Est a țării. Vestea bună este ca scăpăm de temperaturile foarte scăzute pe care le-am înregistrat astăzi în jumătatea Sudică a țării, din acest punct de vedere puterm remarca o variație foarte importantă a temperaturilor. Dacă ieri, în Sud, am înregistrat valori de 28 de grade Celsius, astăzi nu mai mult de 14 grade. Mâine vom urca din nou spre 24-25 de grade. În celalalte regiuni ale țării, a doua parte a săptămânii va aduce temperaturi de început de vară, spre 27 de grade joi și vineri, în partea de Nord-Vest. Per ansamblu putem spune că revenim la temperaturile normale ale perioadei, dar instabilitatea atmosferică nu va lipsi în niciuna din zilele viitoare”, a declarat directorul de prognoză al Administrației Naționale de Meteorologie.

În București, meteorologii anunță o scurtă pauză în privința precipitațiilor în noaptea de luni spre marți și pe parcursul zilei de marți. Ulterior, probabilitatea de apariție a averselor va crește din nou.

„În București vom avea o mică pauză în privința precipitațiilor în această noapte și pe parcursul zilei de mâine. Urmând ca de marți probabilitatea de averse să crească și toate zilele următoare să rămâne astfel, cu temperaturi normale termic, 26-27 de grade, dar cu posibile averse în fiecare zi”. a declarat directorul de prognoză al Administrației Naționale de Meteorologie.

