Live TV

HARTĂ Noi alerte de la meteorologi: ANM a emis un nou cod galben de viscol și ninsori

Data actualizării: Data publicării:
om in vant si ninsoare
Meteorologii au emis avertizări meteo de ploi, ninsori și vânt puternic. FOTO cu caracter ilustrativ: Shutterstock

Noi alerte de la meteorologi. ANM a emis un nou cod galben de viscol și ninsori care afectează mare parte din țară și care intră în vigoare vineri, începând cu ora 12.00, până duminică la ora 10.00. De asemenea, este ăn vigoare și o informare de precipitaţii în general moderate cantitativ, polei, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol şi vreme rece, valabilă în întreaga ţară începând de vineri dimineaţa.

Codul care intră în vigoare vineri, 20 februarie, ora 12:00 până duminică, 22 februarie, ora 10:00 vizează intensificări ale vântului, precipitații însemnate cantitativ, ghețuș, polei, ninsori, viscol și strat de zăpadă.

Din după-amiaza zilei de vineri (20 februarie) și până sâmbătă seara (21 februarie) vântul se va intensifica, la început în sudul Moldovei, Muntenia, în Carpații de Curbură, apoi și în sud-estul Olteniei și Dobrogea. Vor fi viteze la rafală de 50...60 km/h și local de 65...70 km/h.

Din noaptea de vineri spre sâmbătă (20/21 februarie) vor fi precipitații însemnate cantitativ, la început mixte, astfel încât local se va forma polei și ghețuș, apoi va ninge (exceptând zona litoralului unde va ploua). Va fi viscol și vizibilitatea va scădea sub 100 m.

Cantitățile de apă acumulate vor fi de 15...30 l/mp și se va depune strat de zăpadă, neuniform, cu grosimi în general de 15...20 cm.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o nouă informare de precipitaţii în general moderate cantitativ, polei, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol şi vreme rece, valabilă în întreaga ţară începând de vineri dimineaţa. În intervalul 20 februarie, ora 2:00 - 22 februarie, ora 10:00, aria precipitaţiilor se va extinde dinspre regiunile vestice şi va cuprinde majoritatea zonelor.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
LIA SAVONEA
1
Prima reacție a Liei Savonea, după decizia CCR privind pensiile speciale: ÎCCJ va sesiza...
zaharia-and-barbulesteanu
2
Bande de infractori români și albanezi, care evită controalele la frontiere și dau...
putin bucuresti
3
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
BRASOV - METEO - NINSOARE - 08 IAN 2025
4
Un nou val cu ger, ninsoare şi viscol va cuprinde întreaga țară. ANM a emis o nouă...
printul william
5
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a...
Lovitură grea! După ce a scris istorie la JO, Julia Sauter a făcut un anunț care i-a lăsat pe toți "mască"
Digi Sport
Lovitură grea! După ce a scris istorie la JO, Julia Sauter a făcut un anunț care i-a lăsat pe toți "mască"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
viscol buzau
Efectele viscolului în Buzău: peste 11.000 de consumatori fără curent și 60 de persoane blocate în mașini
troiene galati
Intervenție contra cronometru în județul Galați: o mașină în care se află o familie cu trei copii a rămas blocată în nămeți
om traverseaza strada acoperita de zapada mare, ninge
Viscol și ninsori în București și 25 de județe: școli închise, trafic blocat și mii de oameni fără energie. Date de ultimă oră
INSTANT_ZAPADA_BUCURESTI_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
București, sub nămeți: primarul Ciprian Ciucu spune că operatorii ar fi raportat mai multe utilaje în teren decât erau în realitate
În București s-a înregistrat cea mai puternică ninsoare din această iarnă.
Ce urmează după „cel mai sever” episod de viscol și ninsori din această iarnă. Anunțul directorului ANM
Recomandările redacţiei
Snow And Ice Warnings As Cold Weather Sweeps Across UK
ANM: Urmează o lună mai caldă decât normalul perioadei, dar cu un...
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
„Nu am nevoie de porcăriile astea istorice”: Zelenski respinge...
Kirill Dmitriev și Steve Witkoff
Rusia i-a propus public lui Donald Trump un acord economic în valoare...
grindeanu
„Ideea nu e să plătim podul, ci să primim amenzi”. Transportatorii...
Ultimele știri
Aplicația Telegram neagă că spionii străini pot vedea mesajele soldaților ruși
Jandarmii din Predeal au salvat un schior căzut într-un pârâu de pe pârtia închisă
Gestul surprinzător făcut de fostul preşedinte al Coreei de Sud după ce a fost condamnat la închisoare pe viaţă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele iau sfârșit pentru ele! Top trei zodii renasc pe 19 februarie 2026
Cancan
Unde a fost găsită Denisa, românca dispărută în Belgia, după 10 zile de căutări? 'Nu vă doresc să ajungeți în...
Fanatik.ro
Contractul lui Selly cu MApN: cum a ajuns influencerul să filmeze cu Smiley în baze militare ale Forțelor...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
FCSB, OUT din play-off în cel mai nebun scenariu. Cum se poate ajunge la clasament în cinci. Toate calculele
Adevărul
Reforma „uitată” pe care România e obligată să o facă. „E momentul să pună în ordine haosul intenționat...
Playtech
Răsturnare de situație în cazul adolescentei de 16 ani care s-ar fi electrocutat. Ce au descoperit medicii...
Digi FM
Cristina Cioran își recunoaște sentimentele pentru fostul iubit aflat în închisoare: "O spun în gura mare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Jutta Leerdam a primit verdictul, după ce și-a desfăcut fermoarul și și-a arătat bustiera la JO
Pro FM
Au cucerit lumea cu „Asereje”, apoi au dispărut. Ce fac acum fetele de la „Las Ketchup”, la peste 20 de ani...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
The Moon is shrinking, new research confirms
NASA anunță că a finalizat testul pentru „megaracheta” SLS, care va duce astronauți în jurul Lunii
Newsweek
Ministrul muncii, nou anunț despre bani în plus la pensie. Există o problemă care îi încurcă planurile
Digi FM
O ura din tot sufletul pe partenera fostului ei soț. Astăzi, îi e cea mai bună prietenă și vrea să-i fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este speranța de viață în cazul pacienților cu scleroză laterală amiotrofică. Actorul Eric Dane a murit...
Digi Animal World
Tina, mascota de la Jocurile Olimpic de iarnă, surprinsă în timpul unor acrobații. Imaginile rare cu micuța...
Film Now
Eric Dane a murit. Actorul din „Anatomia lui Grey” avea 53 de ani
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...