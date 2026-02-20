HARTĂ Noi alerte de la meteorologi: ANM a emis un nou cod galben de viscol și ninsori

Noi alerte de la meteorologi. ANM a emis un nou cod galben de viscol și ninsori care afectează mare parte din țară și care intră în vigoare vineri, începând cu ora 12.00, până duminică la ora 10.00. De asemenea, este ăn vigoare și o informare de precipitaţii în general moderate cantitativ, polei, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol şi vreme rece, valabilă în întreaga ţară începând de vineri dimineaţa.

Codul care intră în vigoare vineri, 20 februarie, ora 12:00 până duminică, 22 februarie, ora 10:00 vizează intensificări ale vântului, precipitații însemnate cantitativ, ghețuș, polei, ninsori, viscol și strat de zăpadă.

Din după-amiaza zilei de vineri (20 februarie) și până sâmbătă seara (21 februarie) vântul se va intensifica, la început în sudul Moldovei, Muntenia, în Carpații de Curbură, apoi și în sud-estul Olteniei și Dobrogea. Vor fi viteze la rafală de 50...60 km/h și local de 65...70 km/h.

Din noaptea de vineri spre sâmbătă (20/21 februarie) vor fi precipitații însemnate cantitativ, la început mixte, astfel încât local se va forma polei și ghețuș, apoi va ninge (exceptând zona litoralului unde va ploua). Va fi viscol și vizibilitatea va scădea sub 100 m.

Cantitățile de apă acumulate vor fi de 15...30 l/mp și se va depune strat de zăpadă, neuniform, cu grosimi în general de 15...20 cm.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o nouă informare de precipitaţii în general moderate cantitativ, polei, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol şi vreme rece, valabilă în întreaga ţară începând de vineri dimineaţa. În intervalul 20 februarie, ora 2:00 - 22 februarie, ora 10:00, aria precipitaţiilor se va extinde dinspre regiunile vestice şi va cuprinde majoritatea zonelor.

