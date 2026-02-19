Un nou val cu ger, ninsoare şi viscol va cuprinde întreaga țară. ANM a emis o nouă avertizare de vreme rea

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o nouă informare de precipitaţii în general moderate cantitativ, polei, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol şi vreme rece, valabilă în întreaga ţară începând de vineri dimineaţa.

În intervalul 20 februarie, ora 2:00 - 22 februarie, ora 10:00, aria precipitaţiilor se va extinde dinspre regiunile vestice şi va cuprinde majoritatea zonelor.

În Banat şi Crişana vor fi mai ales ploi, iar în Moldova şi la munte va ninge. În restul teritoriului vor fi precipitaţii mixte, însă în seara zilei de vineri (20 februarie) şi în noaptea de vineri spre sâmbătă (20/21 februarie) vor predomina ninsorile.

Climatologii nu exclud un nou episod cu ninsori și viscol: „Iarna încă nu s-a terminat. Și martie este o lună capricioasă”

Local, cantităţile de apă vor fi de 10 - 15 l/mp şi izolat de peste 20 - 25 l/mp. Pe spaţii mici se va forma polei sau gheţuş şi se va depune strat de zăpadă cu grosimi în medie de 5 - 15 cm.

Pe parcursul zilei de vineri, vântul va avea intensificări temporare în regiunile vestice şi la munte, apoi începând cu orele amiezii şi până sâmbătă seara (21 februarie) şi în cele estice şi sud-estice. Vor fi viteze, în general, de 40 - 55 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 70 - 90 km/h. Temporar, va fi viscol şi vizibilitate redusă.

Tot vineri, vremea va fi rece în Moldova şi în nord-estul Munteniei, astfel încât temperaturile maxime se vor încadra între -3 şi 2 grade.

Sâmbătă (21 februarie) se va răci în cea mai mare parte a ţării, iar temperaturile maxime se vor situa între -6 şi 4 grade. Minimele termice se vor situa în general între -12 şi -2 grade şi va fi ger îndeosebi în nordul Moldovei.

