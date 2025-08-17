Live TV

HARTĂ România, între furtuni și caniculă: au fost emise noi alerte cod portocaliu și galben. Care sunt zonele vizate de vijelii

fulgere si fantani
Surse colaj foto: Profimedia Images
Alerte de furtuni Sunt anunțate ploi și luni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, mai multe avertizări cod galben și cod portocaliu de vreme rea. Meteorologii anunță atât caniculă, cât și furtuni puternice, grindină și cantități însemnate de apă. 

Meteorologii anunță că duminică, în intervalul 12-21, va fi în vigoare un cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat în sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei.

Astfel, în zonele menționate va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 35...36 de grade, potrivit ANM. 

Foto: ANM

Alerte de furtuni

A fost emis și un cod galben de instabilitate atmosferică valabil începând de duminică de la ora 12 până seara la 21.

Potrivit meteorologilor, în Transilvania, Maramureș, Banat, nord-vestul Moldovei, precum și la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50...70 km/h) și pe arii restrânse grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm).

În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp, informează ANM.

Astfel de fenomene vor fi pe arii restrânse și în Crișana și în zona subcarpatică a Olteniei și Munteniei, mai precizează meteorologii.

ANM a emis și o avertizare cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată și averse importante cantitativ, valabilă duminică între 14-21.

Astfel, în județele Caraș Severin și Hunedoara, precum și în zona montană a județelor Cluj, Alba, Suceava, Neamț și Harghita vor fi averse însemnate cantitativ, frecvente descărcări electrice și pe arii restrânse intensificări puternice ale vântului (rafale de 70...90 km/h) și grindină de medii și posibil mari dimensiuni (3 - 5 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40...50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp, atenționează meteorologii. 

Foto: ANM

A fost emis și un cod galben de instabilitate atmosferică valabil de duminică seara de la 21 până luni dimineața la 10. 

Sunt vizate de această atenționare cea mai mare parte a Transilvaniei și local centrul Moldovei. În zonele menționate vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...55 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1 – 2 cm).

Potrivit ANM, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...25 l/mp și izolat de peste 35...40 l/mp.

Meteorologii au emis și o avertizare cod portocaliu de averse importante cantitativ valabilă tot de duminică seara până luni dimineața.

În județele Maramureș, Suceava, Botoșani și Neamț, precum și în zona montană a județului BistrițaNăsăud vor fi averse însemnate cantitativ. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40...50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp, informează ANM. 

Foto: ANM

Sunt anunțate ploi și luni

Începând de luni de la ora 12 și până seara la 23 va fi în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică în Oltenia, în sudul Transilvaniei, precum și în nord-vestul Munteniei și în Carpații Meridionali.

Astfel, în zonele menționate vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...70 km/h) și izolat grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și pe arii restrânse de peste 40 l/mp, anunță ANM. 

Foto: ANM

