Meteorolog: Zonele afectate de codul roșu ar putea înregistra cea mai ploioasă lună octombrie din istorie. Record și pentru București

Este cod roșu de ploi abundente în sud-estul României, din cauza ciclonului Barbara. Sunt vizate cinci județe și Capitala. Codul expiră mâine la ora 15:00, dacă situația nu se schimbă. Ar putea cădea chiar și de 140 litri pe metru pătrat, de trei ori mai mult decât media lunară pentru octombrie. Gabriela Băncilă, meteorolog previzionist, a spus la Digi24 că ne-am putea confrunta cu cea mai ploioasă lună octombrie de când se fac măsurători meteo, în zonele aflate sub cod roșu.

Băncilă a spus că ce este specific pentru acest ciclon este faptul că are o intensitate ridicată și că staționează deasupra României. Chiar dacă avem cod roșu doar până mâine după-amiază, ploile staționează în sud-estul țării aproape 48 de ore.

„Dacă este să vorbim despre totalul precipitațiilor acumulate în tot acest interval, la ele se adaugă ploile care au căzut în orele precedente de anticipație. Constanța este zona cea mai expusă, dar asta nu înseamnă că în județele limitrofe - Tulcea, Brăila, Buzău, chiar și la parte din județul Teleorman nu se vor înregistra, pe areale mai restrânse, cantități de ploaie similare. Ce este extraordinar în acest eveniment este faptul că se estimează ploi de 120-140 de litri pe metru pătrat în 24 de ore, de trei ori cantitatea normală pentru luna octombrie”, a spus Băncilă.

„O cantitate de 120-140 de litri pe metru pătrat, pentru multe din localitățile aflate în zona aceasta foarte expusă reprezintă cele mai ridicate maximele absolute înregistrate vreodată în luna octombrie, adică cea mai ridicată cantitate de precipitații înregistrată de-a lungul timpului în luna octombrie. Și mai este un aspect extraordinar sau deosebit al acestui ciclon, faptul că în 24 de ore se pot atinge și se pot depăși cantitățile maxime de precipitații înregistrate în istorie. Dacă este să ne referim la București, cantitatea maximă de precipitații consemnată pentru luna octombrie la stațiile meteorologice din București este de 65-75 de litri pe metru pătrat. Vă dați seama că în acest interval de 24 de ore este posibil să depășim acest record”, a explicat Băncilă.

Ea a dat detalii despre formarea acestui ciclon format în Marea Mediterană duminică seara și s-a deplasat destul de rapid, pe traiectoria către bazinul Mării Negre. Mare parte din umezeala pe care o conțineau sistemele noroase nu a apucat să se descarce în zona Peninsulei Balcanice și în plus ajunge acum în aceste ore în bazinul vestic al Mării Negre. În următoarele ore se va mai deplasa puțin către nord-est și deasupra bazinului vestic al Mării Negre, va staționa cel puțin 12 ore, context în care se va încărca cu vapori de apă. Marea Neagră îl potențează, ceea ce duce la acest eveniment deosebit”, a spus ea.

„Raportându-ne la cifre, este posibil ca la multe dintre localitățile aflate în partea de sud-est a țării să consemnăm cea mai ploioasă lună octombrie din istoria măsurătorilor meteorologice. Sau oricum, în topul celor mai ploioase luni și, de asemenea un record pentru cantitățile care se înregistrează în 24 de ore”, a spus Băncilă.

Meteorologul spune că ploile vor continua și după ce expiră codul roșu, la intensitate mai mică, până în 9 octombrie, când ciclonul va îndepărta.

