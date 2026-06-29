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Restricții de circulație în 36 de județe, din cauza caniculei. Recomandările autorităților pentru șoferi

Data publicării:
camioane pe autostradă
FOTO: Profimedia Images
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Din articol
Recomandări pentru şoferi

Circulaţia vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe mai multe sectoare de drum naţional este restricţionată, luni şi marţi, din cauza caniculei, pe drumuri expres şi autostrăzi din judeţele afectate de temperaturile extreme.

„Astăzi şi mâine, 29 şi 30 iunie, în intervalul orar 12:00 - 20:00, în condiţiile avertizării meteorologice emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (Cod Portocaliu si Cod Roşu), ce vizează caniculă, temperaturi extreme, nopţi tropicale şi disconfort termic deosebit de accentuat, va fi interzisă circulaţia autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe mai multe sectoare de drum naţional, drumuri expres şi autostrăzi din 36 de judeţe, respectiv Galaţi, Vrancea, Vaslui, Bacău, Iaşi, Neamţ, Botoşani, Suceava, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Cluj, Arad, Timiş, Caraş Severin, Hunedoara, Alba, Mureş, Sibiu, Harghita, Covasna, Braşov, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt, Teleorman, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Giurgiu şi Ilfov”, anunţă, luni dimineaţă, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

 Exceptate de la aceste restricţii vor fi:

  • transporturile de persoane;
  • transporturile de animale vii şi de produse perisabile de origine animală şi vegetală;
  • vehicule care participă la intervenţii în caz de forţă majoră;
  • transporturi funerare;
  • transporturi poştale;
  • transporturi de echipamente de prim ajutor;
  • transporturi pentru distribuire de carburanţi;
  • transporturi de mărfuri sub temperatură controlată;
  • transporturi pentru tractări vehicule avariate;
  • transporturi pentru distribuirea de apă şi hrană în zonele calamitate;
  • transporturi cu vehicule specializate destinate prin construcţie salubrizării;
  • transporturi apă îmbuteliată;
  • transporturi produse provenite din exploatări agricole;
  • transporturi militare implicate în exerciţii multinaţionale;
  • produse alimentare diverse ş.a.

În funcţie de evoluţia condiţiilor meteorologice, restricţiile pot fi ridicate, menţinute sau prelungite.

Recomandări pentru şoferi

  • Înainte de a porni la drum, asiguraţi-vă că presiunea din pneuri este cea recomandată pentru sezonul cald, iar sistemele de climatizare sunt funcţionale. Temperatura ridicată din habitaclu va accentua starea de oboseală ce se manifestă prin întârzierea reacţiilor, dificultate în concentrare, căscat repetat, clipirea foarte deasă sau chiar adormire la volan;
  • Atenţie la faptul că reflexiile date de razele solare foarte puternice pot crea dificultăţi conducătorilor auto în perceperea obstacolelor şi anticiparea conduitei celorlalţi participanţi la trafic;
  • Evitaţi pe cât posibil călătoriile în jurul după-amiezii, în special şoferii cu probleme de sănătate, iar dacă deplasarea este necesară, să aibă un însoţitor în autovehicul.
  • În cazul călătoriilor pe distanţe lungi, efectuaţi opriri mai dese, în spaţiile de servicii sau în parcările amenajate, pentru odihnă şi hidratare corespunzătoare, pentru a preveni instalarea stării de oboseală, cu consecinţe negative asupra vigilenţei la volan;
  • Păstraţi o distanţă adecvată faţă de autovehiculul din faţă, pentru a putea reacţiona în siguranţă în caz de nevoie; folosiţi centura de siguranţă şi dispozitivele de fixare pentru protejarea pasagerilor;
  • Încercaţi să vă păstraţi calmul pe toată durata deplasării şi să manifestaţi respect în trafic, întrucât comportamentul agresiv va spori major riscul de a fi implicat într-un eveniment rutier cu urmări tragice.

Editor : C.S.

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