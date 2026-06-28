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Video Raed Arafat, avertisment de ultimă oră în plin cod roșu de caniculă

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Șeful DSU, Raed Arafat. FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea
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Din articol
„Cel mai importante sunt măsurile preventive” Echipajele SMURD pot fi suplimentate Recomandări pentru cei care merg la mare sau la scăldat

Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat duminică, la Digi24, că autoritățile au activat deja toate măsurile necesare pentru gestionarea valului de caniculă extremă, inclusiv prin convocarea comitetelor pentru situații de urgență și stabilirea unor puncte de sprijin pentru populație. Oficialul a insistat că prevenția rămâne esențială, mai ales pentru categoriile vulnerabile.

„Cel mai importante sunt măsurile preventive”

Arafat a precizat că, încă de acum trei zile, a fost transmisă dispoziția care stabilește măsurile ce trebuie aplicate la nivel local, iar autoritățile au pregătit spații unde oamenii se pot adăposti de căldură, se pot răcori și pot primi ajutor medical.

„Cel mai importante sunt măsurile preventive”, a spus șeful DSU, subliniind că oamenii trebuie să evite expunerea la soare în orele de vârf.

El a transmis că persoanele vulnerabile, în special vârstnicii și cei care suferă de afecțiuni cardiace, ar trebui să evite deplasările între orele 11:00 și 18:00, interval în care temperaturile ating valori extreme.

Totodată, Arafat recomandă purtarea hainelor lejere, de culori deschise, protejarea capului și o hidratare corespunzătoare, de cel puțin doi litri de apă pe zi pentru un adult.

Șeful DSU a făcut apel și la solidaritate față de persoanele singure și vulnerabile.

„Dacă știm că avem un vecin care este singur, care este în vârstă, măcar să batem la ușă să vedem dacă are nevoie de ceva”, a spus Raed Arafat.

Acesta a subliniat că, în cazul apariției unor situații de urgență, oamenii trebuie să sune imediat la 112.

Echipajele SMURD pot fi suplimentate

Raed Arafat a explicat că sistemul de intervenție este pregătit pentru perioada următoare, iar acolo unde va fi nevoie, resursele pot fi suplimentate.

Potrivit acestuia, echipajele SMURD și cele ale Ambulanței funcționează sub o coordonare unitară, iar în județele aflate sub cod roșu au fost luate deja măsuri pentru creșterea capacității de intervenție, inclusiv prin mobilizarea autospecialelor pentru victime multiple.

Arafat a amintit că valul de căldură se va extinde în aproape toată țara în următoarele zile, ceea ce impune o mobilizare suplimentară a autorităților.

Recomandări pentru cei care merg la mare sau la scăldat

Șeful DSU a atras atenția și asupra pericolelor asociate scăldatului în zone neautorizate, în contextul în care temperaturile ridicate îi împing pe mulți să caute refugiu în apă.

„Mare atenție la scăldat și la înotul în apele fără salvamar, care nu sunt autorizate pentru acest lucru”, a avertizat Arafat.

El le recomandă celor aflați pe litoral să respecte indicațiile salvamarilor și să nu își asume riscuri inutile.

În cazul lacurilor, barajelor sau altor zone fără supraveghere, Arafat spune că pericolul este major, deoarece pot apărea vârtejuri sau alte fenomene imprevizibile care pot pune viața în pericol chiar și pentru înotători experimentați.

Editor : Ș.A.

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