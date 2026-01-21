Live TV

Noi alerte meteo: cod galben de ger în 13 județe. ANM anunță lapoviță, polei și vânt. Zonele afectate și vremea la București HARTĂ

barbat cu manusi si haine groase in ger
Ger. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Cod galben de ger Vremea în București 

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o nouă atenţionare cod galben de ger, valabilă până joi dimineaţa în 13 judeţe, precum şi o informare vreme deosebit de rece, precipitaţii şi polei, ce vizează toată ţara, până vineri.

Meteorologii au emis o informare de vreme deosebit de rece, ger noaptea și dimineața, precipitații mixte și polei și intensificări ale vântului, care va fi valabilă în intervalul 21 ianuarie, ora 10:00 – 23 ianuarie, ora 10:00.

Astfel, potrivit ANM, „pe parcursul zilei de miercuri (21 ianuarie), vor mai fi temperaturi deosebit de scăzute local în nordul, centrul și sud-estul țării, iar în nordul Moldovei și în depresiunile din estul Transilvaniei se vor înregistra valori în jurul a -10 grade”.

„În noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) va mai fi ger în nordul și centrul țării, unde valorile termice se vor situa în general între -19 și -10 grade. În regiunile sudice, îndeosebi din a doua parte a nopții de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) și în dimineața zilei de joi (22 ianuarie), local și temporar vor fi precipitații mixte și pe arii restrânse se va depune polei”, precizează meteorologii.

De asemenea, aceștia informează că joi vor fi precipitații mixte în regiunile estice, sud-estice și pe arii restrânse în centrul țării și se va depune polei. Temporar vor fi intensificări ale vântului, miercuri (21 ianuarie), în sudul Banatului și al Moldovei, cu viteze la rafală în general de 40...50 km/h, mai avertizează ANM. 

Cod galben de ger

A fost emisă și o alertă cod galben de ger valabilă începând de miercuri seara de la 20:00, până joi dimineața la 10:00.

Astfel, „în Maramureș și cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în nordul Crișanei și al Moldovevi remea va fi geroasă. Temperaturile minime se vor încadra în general între -19 și -9 grade, cu cele mai scăzute valori în estul Transilvaniei”, avertizează meteorologii. 

Foto: ANM

Vremea în București 

Vremea va fi deosebit de rece în prima parte a zilei de miercuri la Bucureşti, însă în orele amiezii valorile termice se vor situa în general în jurul celor normale, potrivit prognozei publicate de Administraţia Naţională de Meteorologie.

Cerul va avea înnorări, iar îndeosebi din a doua parte a nopţii vor fi precipitaţii slabe mixte şi depuneri de polei. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 1 grad, iar cea minimă va fi de -3...-2 grade.

Joi, regimul termic va fi caracterizat de valori normale pentru această dată din an. Cerul va fi noros, iar în primele ore ale intervalului vor fi precipitaţii slabe mixte şi depuneri de polei. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 2...3 grade, iar cea minimă de -1...0 grade. Noaptea vor fi condiţii de ceaţă.

De astfel, în intervalul 21 ianuarie ora 10:00 - 23 ianuarie, ora 10:00, municipiul Bucureşti se va afla sub incidenţa unui mesaj de informare meteorologică ce vizează precipitaţii mixte şi depuneri de polei. 

