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Meteorologii anunță un nou val de căldură și nopți tropicale. În mai multe zone ale ţării va fi instabilitate atmosferică

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ANM a emis avertizări de caniculă și furtuni. Foto: Getty Images
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Din articol
Val de căldură  Cod galben de instabilitate atmosferică  Cod galben de caniculă 

Meteorologii anunţă un nou val de căldură, care va aduce în mai multe zone temperaturi de până la 37 de grade şi nopţi tropicale. De asemenea, în mai multe regiuni se vor semnala furtuni, fiind emise mai multe avertizări cod galben. 

Val de căldură 

Potrivit ANM, de miercuri, de la ora 12.00, până sâmbătă la 22.00, un val de căldură se va extinde şi se va intensifica treptat, iar disconfortul termic se va accentua în regiunile vestice, sudice, sud-estice şi pe alocuri în centru, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge şi va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. 

„Va fi caniculă, joi (16 iulie) şi vineri (17 iulie) în Crişana, Banat şi vestul Olteniei, iar sâmbătă (18 iulie) şi în restul zonei de câmpie a Olteniei, precum şi în vestul, centrul şi sudul Munteniei. În aceste regiuni temperaturile maxime vor fi de 35...37 de grade”, a transmis ANM. 

În vestul şi sudul ţării nopţile vor deveni tropicale, iar temperaturile minime vor fi în general de 20...21 de grade. 

Cod galben de instabilitate atmosferică 

Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate armosferică, pentru intervalul 15 iulie, ora 12.00 – 15 iulie, ora 23.00. 

„Miercuri (15 iulie), în zona montană, în Maramureş, nord-estul Olteniei, nordul Munteniei şi sud-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) şi izolat vijelii şi grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantităţile de apă vor fi de 15...25 l/mp şi izolat de peste 30...40 l/mp”, au precizat meteorologii. 

Potrivit acestora, manifestări specifice instabilităţii atmosferice vor fi pe arii restrânse şi în restul teritoriului. 

O altă avertizare cod galben de furtuni a fost emisă pentru intervalul 16 iulie, ora 12.00 – 16 iulie, ora 22.00.

„Joi (16 iulie), în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureş, estul şi sud-estul Transilvaniei, nordul şi estul Olteniei, precum şi în vestul şi nordul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) şi izolat vijelii şi grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1...3 cm)”, anunţă ANM. 

În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 15...25 l/mp şi izolat de peste 30...40 l/mp. 

Cod galben de caniculă 

ANM a emis şi o avertizare cod galben de caniculă, pentru intervalul 16 iulie, ora 12.00 – 17 iulie, ora 10.00. 

„Joi (16 iulie), în judeţele Timiş, Arad, Bihor şi Satu Mare, va fi caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi de 34...36 de grade, iar cele minime, în general, de 20...22 de grade, caracterizând o noapte tropicală”, precizează meteorologii. 

Editor : A.C.

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