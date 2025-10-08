Jumătate de țară este sub alerte de ploi și vânt puternic. Sud-estul țării este sub cod roșu, iar meteorologii anunță cantități de apă importante până la ora 15.00. Inclusiv Capitala este vizată de cel mai înalt grad de alertă. De vremea rea nu scăpăm însă prea ușor. Întreaga zonă de sud-est a țării se va afla, până la ora 23.00, sub incidența unui cod portocaliu de ploi și vânt de până la 70 km/h, anunță ANM.

Cod roșu până la ora 15.00

Ciclonul Barbara lovește din plin sud-estul țării. Capitala, județele Ilfov, Giurgiu, Ialomita, Călărași și Constanța sunt sub cod roșu de ploi abundente.

„Rămânem în aceeași situație până la ora 15:00. (...) Continuă să plouă. Deja se observă și în Capitală. Avem confirmări ale cantităților de precipitații în realul afectat de codul roșu. Cele mai mari cantități sunt în Constanța - 99 l/m², până în această dimineață, în Capitală, sunt 40-50l/m², de la ora 21:00, în timp ce în Giurgiu sunt cantități de 80l/m²”, a declarat directorul ANM, Elena Mateescu.

În intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă, care izolat pot ajunge la 140 l/mp. Cea mai afectată va fi Dobrogea, unde hidrologii au emis cod roșu de inundații.

Între timp, toată jumătatea sud-estică a țării va fi sub avertizări cod portocaliu, „până la ora 23:00 pentru Muntenia, jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și al Olteniei”, a anunțat Mateescu.

Se vor acumula cantități de apă de până la 100 l/mp. În plus, vântul va sufla cu putere, cu rafale de până la 70 km/h, iar în zonele montane înalte de până la 90 km/h,

„Sistemele noroase sunt în desfășurare - vor mai aduce cantități importante de precipitații, astfel încât confirmarea fenomenelor - ce au făcut obiectul acest al doilea cod roșu din această toamnă - din luna octombrie să se realizeze. Nu în ultimul rând, vorbim despre acest cod portocaliu, pentru că și aici cantitățile de precipitații sunt semnificative: 60-90 și, izolat, 100l/m², în condițiile în care o lună octombrie în țara noastră poate să înregistreze, în medie, 40-50l/m”, a spus șefa ANM.

Constanța, cea mai afectată de alertele meteo

În regiunile estice, sud-estice și zonele montane aferente vor fi sub cod galben până mâine la ora 18.00.

„Va mai ploua în zonă, astfel încât în orele următoare, din păcate, cantitățile de 100l/m² să conducă spre 120-140l/m², dar trebuie luat în considerare și vântul, pentru că intensificările de vânt sunt susținute. Vorbim de 50-70km/h și observăm deja și efectele asupra arborilor”, a spus șefa ANM.

Vântul va sufla cu viteze de 50-70 km/h în zonele joase, în timp ce în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, vor fi rafale de 90 km/h.

Vremea se va ameliora abia vineri, când termometrele vor indica 22 de grade.

