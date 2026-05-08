Ploile pun stăpânire pe România. Prognoza meteo pe patru săptămâni: Cum va fi vremea la început de iunie

România intră într-o perioadă cu vreme instabilă și precipitații peste normal în mai multe regiuni ale țării. Potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie pentru următoarele patru săptămâni, ploile vor fi mai frecvente mai ales în zonele montane și în nord-est, în timp ce temperaturile se vor menține, în general, apropiate de valorile specifice perioadei. Meteorologii estimează că episoadele de instabilitate se vor întinde până la începutul lunii iunie.

Potrivit estimărilor realizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF), intervalul 11 mai – 8 iunie va aduce temperaturi apropiate de cele specifice perioadei în majoritatea regiunilor, fără episoade extinse de căldură neobișnuită.

ANM precizează însă că „fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs”.

Ploi peste normalul perioadei în cea mai mare parte a țării

În intervalul 11-18 mai, meteorologii estimează că „regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane”.

În același timp, temperaturile vor rămâne apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Și în săptămâna 18-25 mai sunt așteptate precipitații peste media obișnuită în anumite regiuni. Potrivit ANM, „cantitățile de precipitații vor fi excedentare în zona Carpaților Orientali”, în timp ce în sud-vestul țării se estimează local un deficit de ploi.

În restul teritoriului, valorile vor fi apropiate de normalul climatologic al perioadei.

Vremea la începutul lunii iunie

Pentru intervalul 25 mai - 1 iunie, meteorologii estimează o perioadă relativ echilibrată din punct de vedere termic și pluviometric.

„Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări”, arată prognoza ANM.

Totodată, „regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi apropiat de cel normal, în toate regiunile”.

În prima săptămână din iunie, valorile termice vor continua să se situeze în jurul celor specifice perioadei, iar precipitațiile vor fi, în general, apropiate de normal.

Meteorologii estimează totuși că în zona montană cantitățile de precipitații ar putea fi „ușor deficitare, local”.

Estimările meteorologice pentru următoarele patru săptămâni sunt realizate de ECMWF și indică tendințele generale privind temperatura și precipitațiile, raportate la media perioadei 2006-2025.

