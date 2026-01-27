Live TV

Aproape 4 miliarde de oameni se vor înfrunta cu temperaturi din ce în ce mai extreme. Care sunt zonele de foc ale planetei (studiu)

Data publicării:
A man washes his head with a garden hose to cool down in a park
Foto: Profimedia
Din articol
„Ucigaşul tăcut” „Ţări bogate, periculos de nepregătite”

Aproximativ 3,8 miliarde de persoane ar putea fi expuse la valuri de căldură extremă până în 2050, consideră autorii unui studiu publicat în revista Nature Sustainability. Provocarea priveşte mai întâi regiunile tropicale, dar nu va scuti nici regiunile care sunt în prezent mai temperate, ale căror populaţii vor trebui să se adapteze şi ele.

Oamenii de ştiinţă au examinat consecinţele unor scenarii diferite de încălzire asupra numărului de persoane care ar putea să se confrunte în viitor cu temperaturi considerate a fi prea mari sau prea mici, potrivit studiului publicat luni, scrie AFP, preluată de Agerpres.

Potrivit acestor proiecţii, populaţia care se va confrunta cu condiţii de căldură extremă ar trebui „aproape să se dubleze” până în 2050, dacă temperaturile globale vor creşte cu 2°C peste valorile din epoca preindustrială. O astfel de evoluţie ar viza 3,79 miliarde de persoane, dublu faţă de 2010.

Însă majoritatea efectelor ar trebui să se facă resimţite încă din timpul acestui deceniu, când omenirea se apropie de pragul de 1,5°C de încălzire, a subliniat Jesus Lizana, de la Universitatea Oxford, autorul principal al studiului.

„Nevoia de adaptare la căldura extremă este mai urgentă decât ceea ce s-a estimat anterior. Noi infrastructuri trebuie să fie construite în decursul anilor următori, precum sisteme de răcire pasivă şi de climatizare durabilă”, a subliniat el.

„Ucigaşul tăcut”

Expunerea prelungită la căldura extremă - adeseori descrisă prin sintagma „ucigaşul tăcut” - poate depăşi capacităţile de adaptare ale organismului uman, provocând ameţeli, dureri de cap şi chiar deces.

Cererea energetică pentru sistemele de răcire ar creşte şi ea într-un mod „drastic” în ţările în curs de dezvoltare, expuse la consecinţe sanitare dintre cele mai grave: India, Filipine şi Bangladesh s-ar număra printre ţările cu cele mai multe persoane afectate.

Cea mai semnificativă schimbare a temperaturilor care necesită o formă de răcire - climatizare sau ventilatoare - ar viza ţările tropicale şi ecuatoriale, în special în Africa.

Laos şi Brazilia se vor număra astfel printre cele mai afectate state, alături de Republica Centrafricană, Nigeria şi Sudanul de Sud.

„Ţări bogate, periculos de nepregătite”

„Cei mai defavorizaţi sunt totodată cei care vor suferi cel mai mult de pe urma acestei tendinţe de creştere a numărului de zile caniculare”, a subliniat Radhika Khosla, coautoare a studiului.

Însă ţările mai bogate şi cu o climă în prezent mai temperată „se confruntă la rândul lor cu o problemă majoră - deşi multe dintre ele nu îşi dau încă seama de acest lucru”, a adăugat ea.

Canada, Rusia şi Finlanda ar putea înregistra, desigur, o scădere a numărului de zile care necesită încălzirea locuinţelor, dar vor înregistra totodată o creştere, deşi moderată, a numărului de zile mai călduroase, pentru care aceste ţări nu sunt pregătite.

„Ţările bogate nu pot doar să aştepte şi să presupună că totul va fi bine: în numeroase cazuri, ele sunt periculos de nepregătite pentru căldura care va veni în anii următori”, a prevenit Jesus Lizana.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ciprian ciucu
1
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și avertizează că...
Iarnă, Murmansk
2
Stare de urgență în regiunea rusă Murmansk. Mai multe locuințe, fără căldură și...
localnici
3
Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de...
Donald Trump dublu
4
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al...
Main Naval Parade in St.Petersburg.
5
Groenlanda și ipoteza unei posibile invazii a Rusiei și Chinei. Poziția Moscovei în...
S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul secret timp de 12 ani: ”Nu poate spune nimănui”
Digi Sport
S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul secret timp de 12 ani: ”Nu poate spune nimănui”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nipah virus thailand
Alertă sanitară în Asia: Controale ca în pandemie pe aeroporturi după răspândirea unui virus mortal în India
Imagine sugestivă cu seceta din agricultură.
„Faliment global al apei”. ONU avertizează că lumea a ajuns la un „punct fără întoarcere”
Sharp telephoto close-up of jet plane aircraft with contrails cruising from Seoul to Atlanta at 39,000 feet, ground speed 516 knots over British Colum
Emisiile de carbon generate de aviație ar putea să scadă cu 50% fără reducerea zborurilor comerciale (studiu)
hand holding thermometer and heat weather
Ministra Mediului: „Anul 2025 arată cât de rapid se modifică tiparele meteo în România. E o combinație riscantă.” Ce arată datele ANM
Torrential Rains Across Much Of Catalonia.
Meteorologii spanioli au devenit ținta unui val de ură care alarmează autoritățile. Guvernul cere intervenția procurorilor
Recomandările redacţiei
xi jinping trupe china
Secrete și „trădare nucleară”: culisele epurării militare a lui Xi...
Ukrainian military coordinating a drone during battle
Granițele Flancului Estic și ale României, apărate de roboți tereștri...
trump golden dome
„Domul de Aur” al lui Trump, în pericol: SUA se confruntă cu...
alexandru nazare la sediul pnl
Alexandru Nazare: În PNL, nu se pune problema să ai un premier cu...
Ultimele știri
Ce va include pachetul de relansare economică, pentru companii și antreprenori
Gândirea pozitivă ar putea stimula răspunsul imunitar la vaccinuri, susțin oamenii de știință. „Un instrument complementar”
Jocurile Olimpice 2026: Unde se vor desfășura competițiile și cine va reprezenta România. Țări care nu pot concura sub drapel național
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele se încheie pentru ele din 26 ianuarie 2026. Neptun în Berbec aduce schimbări majore pentru...
Cancan
Cum a fost găsită Viviana Niță în apartamentul ei din București. Ce avea pe cap medicul radiolog în vârstă de...
Fanatik.ro
El e singurul fan care nu-i cere demisia lui Charalambous, dar vrea să plece antrenorul de portari de la...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Ce implicare politică are mama lui Mario, băiatul ucis la Cenei. Cât de bogată este familia acestuia
Adevărul
„Trump acceptă mita lui Putin”: acuzațiile unui editorialist Kyiv Post despre încălcarea Constituției SUA
Playtech
Cutremurător! Ce a apărut la mormântul lui Mario, după înmormântare: ţi se face pielea de găină. Cine ar fi...
Digi FM
Adevărul despre averea lui Felix Baumgartner, fostul iubit al Mihaelei Rădulescu. Cine a încasat asigurarea...
Digi Sport
Surpriză: s-au răzgândit, după ce l-au prins pe al șaselea cel mai căutat om din lume! Recompensa era...
Pro FM
Cine e tânărul solist cu care Dakota Johnson a apărut de mână, după o cină în L.A. Gesturi de tandrețe și...
Film Now
Filmul care a detronat "Avatar: Fire and Ash", după 5 săptămâni. Cinematografele au înregistrat cel mai slab...
Adevarul
„Să nu mă uitați prea repede”. Mesajul emoționant al lui Florin Piersic la 90 de ani
Newsweek
EXCLUSIV Ce spune guvernul despre Ordonanța care ar modifica pensiile militare? Distribuită masiv online
Digi FM
Paula Seling, după criticile primite pentru că a spus "Maladieț, Moldova": "Sunt tristă pentru că lumina...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Sean Penn, pozat de mână cu iubita moldoveancă. Actorul de 65 de ani și Valeria, cu 35 de ani mai tânără...
UTV
Cum se menține Radu Vâlcan în formă la 48 de ani. „Se întâmplă să nu mănânc două-trei zile”