Prognoza actualizată: vremea se răcește și vin ploile. Regiunile unde va fi cod galben de averse torențiale și vânt puternic

Furtuni si ploi
Informare meteo de vreme rea pentru cea mai mare parte a țării Cod galben de vânt Cod galben de ploi puternice Vremea în București

Vremea se răcește și vin ploile. Meteorologii anunță că în următoarele două zile se vor înregistra averse însemnate cantitativ și intensificări temporare ale vântului în cea mai mare parte a țării. Administrația Națională de Meteorologie a emis și un cod galben de ploi puternice, valabil joi, în Maramureș, Munții Apuseni și nord-estul Transilvaniei. În București, vremea se va răci, mai ales vineri, și se vor semnala ploi și descărcări electrice.

Informare meteo de vreme rea pentru cea mai mare parte a țării

Potrivit ANM, în intervalul 10 septembrie, ora 20 – 12 septembrie, ora 20, vor fi perioade cu averse în cea mai mare parte a țării, în noaptea de miercuri spre joi și pe parcursul zilei de joi îndeosebi în regiunile intracarpatice, apoi mai ales în jumătatea de est a teritoriului. Cantitățile de apă, prin acumulare, vor fi de 20...40 l/mp și izolat de peste 50...60 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare din seara zilei de miercuri și până la sfârșitul zilei de joi în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40...50 km/h, iar la munte de peste 60...80 km/h.

Cod galben de vânt

Meteorologii au emis un cod galbend e vânt, valabil în intervalul 10 septembrie, ora 20 – 11 septembrie, ora 12.  Astfel, începând din seara zilei de miercuri (10 septembrie), în județele Caraș-Severin și Timiș, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini mari, în general de peste 1700 m, rafalele vor fi de 80...100 km/h.

Cod galben de ploi puternice

Potrivit meteorologilor, codul galben de ploi va fi valabil în perioada 11 septembrie, ora 02 – 11 septembrie, ora 12. În intervalul menționat, în Maramureș, nord-vestul Transilvaniei și în Munții Apuseni temporar va ploua. Ploile vor avea caracter de aversă și vor fi însoțite pe alocuri de descărcări electrice, astfel că mai ales prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 20...25 l/mp și izolat de 30...40 l/mp.

Vremea în București

Miercuri, la București, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 16...18 grade.

Joi, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Cerul va fi temporar noros și îndeosebi seara și noaptea vor fi averse moderate cantitativ (10...15 l/mp), posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla moderat. Temperatura maximă va fi de 27...29 de grade, iar cea minimă de 16...17 grade.

Vineri, vremea se va răci. Cerul va fi temporar noros și vor mai fi averse, în general slabe cantitativ, la începutul intervalului. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 24...25 de grade.

