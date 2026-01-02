Live TV

Temperaturi scăzute săptămâna viitoare în mai multe regiuni. Unde va fi mai cald. Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni

Meteorologii au emis, vineri, estimările pentru perioada 05.01.2026 - 02.02.2026, care arată temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei, săptămâna viitoare, în mai multe regiuni ale ţării. 

Săptămâna 05.01.2026 – 12.01.2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nordice, nord-estice şi local în cele centrale, dar şi uşor mai ridicate în extremitatea de sud-est a ţării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi excedentar la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile sud-vestice.

Săptămâna 12.01.2026 – 19.01.2026

Cu excepţia zonelor montane şi a regiunilor sud-estice, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale, temperaturile medii vor fi uşor mai coborâte decât cele specifice perioadei. 

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări. 

Săptămâna 19.01.2026 – 26.01.2026 

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile. 

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări. 

Săptămâna 26.01.2026 – 02.02.2026 

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. 

Cantităţile de precipitaţii estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în toate regiunile. 

ANM precizează că estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. 

Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului şi a cantităţilor de precipitaţii faţă de media perioadei 2006-2025.

